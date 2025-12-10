Quảng Trị: Bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu ở biên giới

Ngày 10.12, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ liên tiếp 3 vụ hàng hóa nhập lậu tại khu vực biên giới.

Cụ thể, vào ngày 9.12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo) lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện Võ Minh Chiến (35 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Qua kiểm tra, tịch thu tang vật là 132 chai rượu các loại.

Số thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc bị thu giữ ẢNH: B.H

Vào ngày 8.12, trên tuyến QL9 đoạn đi qua xã Lao Bảo, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 đã phát hiện bắt giữ xe khách BS 74D-001.91 do Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, trú P.Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, đang bốc xếp hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tang vật thu giữ tại hiện trường có 3.950 gói thuốc lá các loại gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ.

Các thùng hàng được tài xế Hậu khai là thuốc bảo vệ thực vật ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 8 giờ, ngày 7.12, cũng trên tuyến QL9, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách BS 74H-025.12 do ông Phan Sông Hậu (53 tuổi, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển, trên xe chở 54 thùng giấy bên trong chứa hàng trăm hộp nhựa và lọ thủy tinh các loại có dán tem nhãn chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc, chủng loại.

Qua tra hỏi, tài xế Hậu cho biết số hàng nói trên là thuốc bảo vệ thực vật được Trần Văn Thế (36 tuổi, trú tại xã Triệu Bình) thuê vận chuyển vào TP.HCM.

Tổng giá trị số hàng nhập lậu bị bắt giữ ở 3 vụ việc nói trên là khoảng 850 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.



