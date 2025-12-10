Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu ở biên giới

Bá Cường
Bá Cường
10/12/2025 16:45 GMT+7

Bộ đội biên phòng Quảng Trị vừa phát hiện và bắt giữ 3 vụ vận chuyển và kinh doanh hàng hóa nhập lậu tại xã biên giới Lao Bảo.

Ngày 10.12, thông tin từ Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với các đơn vị liên quan bắt giữ liên tiếp 3 vụ hàng hóa nhập lậu tại khu vực biên giới.

Cụ thể, vào ngày 9.12, tại thôn Nại Cửu (xã Lao Bảo) lực lượng chức năng phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn biên giới phát hiện Võ Minh Chiến (35 tuổi, trú tại xã Khe Sanh, Quảng Trị) có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Qua kiểm tra, tịch thu tang vật là 132 chai rượu các loại.

Quảng Trị bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu tại biên giới Lao Bảo - Ảnh 1.

Số thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc bị thu giữ

ẢNH: B.H

Vào ngày 8.12, trên tuyến QL9 đoạn đi qua xã Lao Bảo, tổ công tác của Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 đã phát hiện bắt giữ xe khách BS 74D-001.91 do Nguyễn Minh Tâm (33 tuổi, trú P.Nam Đông Hà, Quảng Trị) điều khiển, đang bốc xếp hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tang vật thu giữ tại hiện trường có 3.950 gói thuốc lá các loại gắn tem nhãn nước ngoài không có giấy tờ hợp lệ.

Quảng Trị bắt giữ 3 vụ vận chuyển hàng nhập lậu tại biên giới Lao Bảo - Ảnh 2.

Các thùng hàng được tài xế Hậu khai là thuốc bảo vệ thực vật

ẢNH: B.H

Trước đó, vào lúc 8 giờ, ngày 7.12, cũng trên tuyến QL9, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ xe ô tô khách BS 74H-025.12 do ông Phan Sông Hậu (53 tuổi, trú tại xã Bến Hải, Quảng Trị) điều khiển, trên xe chở 54 thùng giấy bên trong chứa hàng trăm hộp nhựa và lọ thủy tinh các loại có dán tem nhãn chữ nước ngoài nhưng không rõ nguồn gốc, chủng loại.

Qua tra hỏi, tài xế Hậu cho biết số hàng nói trên là thuốc bảo vệ thực vật được Trần Văn Thế (36 tuổi, trú tại xã Triệu Bình) thuê vận chuyển vào TP.HCM.

Tổng giá trị số hàng nhập lậu bị bắt giữ ở 3 vụ việc nói trên là khoảng 850 triệu đồng. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.


Tin liên quan

Hơn nửa tấn vàng nhập lậu trót lọt về Việt Nam

Hơn nửa tấn vàng nhập lậu trót lọt về Việt Nam

Mỗi lần về nước, nữ chủ tiệm cắt tóc gội đầu người Việt Nam bên Trung Quốc nhét vào mỗi giày 1 thỏi vàng nặng 1 kg để nhận tiền công 250.000 đồng/kg.

Khám phá thêm chủ đề

hàng lậu hàng không rõ nguồn gốc biên giới Lao Bảo Quảng Trị nhập lậu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận