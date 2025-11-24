Hơn nửa tấn vàng nhập lậu trót lọt về Việt Nam

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hoàn (kinh doanh vàng bạc) cùng 7 đồng phạm về tội buôn lậu, với cáo buộc đã buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc về nước.

Cáo trạng xác định, từ 2.9 - 2.12.2024, Hoàn đã buôn lậu số vàng lên tới 546 kg trị giá hơn 1.208 tỉ đồng, với 2 người. Trong đó, với người phụ nữ quốc tịch Trung Quốc có tên "Bà Béo", Hoàn đã buôn lậu hơn 97 kg; với bị can Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long, đã buôn lậu 449 kg.

Hơn nửa tấn vàng nhập lậu

Theo cáo trạng, khoảng tháng 9.2024, "Bà Béo" sang Việt Nam, đến cửa hàng vàng có tên Công ty Hoàn Huế (do chồng Hoàn điều hành) để bán vàng. Sau đó, "Bà Béo" liên hệ với Hoàn giới thiệu có nguồn vàng nguyên liệu cần bán với giá rẻ hơn thị trường. Do hám lợi, Hoàn đã nhiều lần liên hệ với "Bà Béo" thông qua ứng dụng mạng xã hội Wechat để nhập vàng.

Bị can Trần Thị Hoàng và Vàng Thị Phượng ẢNH: BỘ CÔNG AN

Ở Trung Quốc, "Bà Béo" mua vàng và thuê bị can Vàng Thị Phượng (có cửa hàng cắt tóc gội đầu ở Trung Quốc) và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam để vận chuyển vàng trái phép qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về giao cho Hoàn với tiền công 250.000 đồng/kg. Nếu số vàng nhiều, chồng của Phượng sẽ tham gia cùng vận chuyển.

Để né tránh kiểm tra, Phượng cất vàng vào trong giày, mỗi bên 1 thỏi trọng lượng 1 kg. Tại khu vực kiểm soát an ninh ở cửa khẩu, Phượng biết lực lượng chức năng không kiểm tra người, không yêu cầu tháo giày nên Phượng chỉ đưa hành lý xách tay vào băng chuyền soi chiếu rồi bước qua cổng an ninh không có máy kiểm tra để đi qua.

Khi qua cửa khẩu, Phượng liên hệ với nhân viên hoặc người thân của Hoàn để giao vàng.

Với phương thức này, Hoàn đã mua trót lọt 97 kg vàng trị giá hơn 208 tỉ đồng của "Bà Béo".

Ngoài mua của "Bà Béo", cáo trạng còn xác định từ tháng 9 - 12.2024, Hoàn còn thỏa thuận với Hải mua vàng tại Trung Quốc rồi vận chuyển về nước bán cho lại cho Hoàn.

Để có nguồn hàng, Hải mua của một người Trung Quốc có tên là Châu, sau đó tổ chức vận chuyển về nước bằng phương thức giấu vàng vào túi áo, túi buộc quanh bụng để qua mặt lực lượng kiểm soát.

Bằng hình thức này, Hải đã nhập lậu, bán cho Hoàn 424 kg vàng, trị giá hơn 943 tỉ đồng.

Nhiều người ở Hà Nội mua vàng lậu

Cáo trạng còn xác định ngày 23.11.2024, Hoàn giúp Hải bán 25 kg vàng trị giá hơn 56 tỉ đồng cho một khách hàng ở TP.Hà Nội.

Theo cáo trạng, sau khi nhập vàng, Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa thông tin thể hiện vàng nguồn gốc nước ngoài rồi cắt nhỏ, bán cho các khách hàng ở Hà Nội để hưởng lợi.

Từ tháng 9 - 12.2024, Hoàn đã bán cho 5 khách hàng tổng số 422 kg vàng. Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) mua 52 kg, trị giá hơn 332 tỉ đồng.

Trong vụ án, Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam, bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2023 đến 6.2024, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam đã chỉ đạo cấp dưới kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai đối với hàng hóa mua vào - bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Việc này đã làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Qua đó trốn thuế hơn 5 tỉ đồng.