Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản 'vượt lằn ranh đỏ' về vấn đề Đài Loan

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản khi tuyên bố rằng tân thủ tướng Nhật Bản đã có phát biểu "gây sốc" về Đài Loan.

Ông Vương là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc cho đến nay bình luận công khai về vấn đề vốn đã làm rung chuyển quan hệ song phương trong hơn hai tuần qua.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23.11, ông Vương cho biết Nhật Bản đang vượt qua ranh giới đỏ không được phép chạm tới.

Ông cáo buộc Thủ tướng Sanae Takaichi tìm cách can thiệp quân sự vào Đài Loan, và nhà lãnh đạo Nhật Bản "gây sốc" khi công khai gửi tín hiệu sai lệch.

Bà Takaichi đã trả lời một câu hỏi tại quốc hội vào ngày 7.11 về một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan, và khi đó bà nói rằng tình huống này có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng tái thống nhất bằng vũ lực.

Hôm 21.11, Trung Quốc đã nêu vấn đề này với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và cam kết sẽ tự vệ.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ẢNH: REUTERS

Tokyo bác bỏ khiếu nại của Bắc Kinh lên Liên Hiệp Quốc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định cam kết của nước này đối với hòa bình vẫn không thay đổi.

Trong tuyên bố hôm 23.11, ông Vương Nghị nói rằng "Trung Quốc phải kiên quyết đáp trả" động thái của Nhật Bản.

Ông đe dọa sẽ khơi lại quá khứ chiến tranh nếu Nhật Bản "tiếp tục đi theo con đường sai trái", đồng thời nói rằng người dân có quyền "xem xét lại những tội ác lịch sử của Nhật Bản".

Sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 hôm 23.11, Thủ tướng Takaichi không bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị. Bà chỉ nói với các phóng viên rằng Nhật Bản vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã tuyên bố hai bên sẽ không gặp nhau tại cuộc họp ở Nam Phi, và bà Takaichi đã xác nhận điều này.

Cuộc tranh cãi đã dẫn đến khủng hoảng lớn nhất sau nhiều năm qua giữa hai nước láng giềng châu Á, ảnh hưởng đến cả quan hệ thương mại và văn hóa.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản sau Mỹ, và đã mua khoảng 125 tỉ USD hàng hóa Nhật Bản vào năm 2024, theo dữ liệu thương mại của Liên Hiệp Quốc.