Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản 'vượt lằn ranh đỏ' về vấn đề Đài Loan
Video Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản 'vượt lằn ranh đỏ' về vấn đề Đài Loan

La Vi
La Vi
24/11/2025 11:50 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói phát ngôn của tân Thủ tướng Nhật Bản liên quan đến Đài Loan là "gây sốc", trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc bình luận về cuộc tranh cãi giữa hai nước láng giềng đã làm rung chuyển quan hệ trong hơn hai tuần qua.

 Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã làm gia tăng căng thẳng với Nhật Bản khi tuyên bố rằng tân thủ tướng Nhật Bản đã có phát biểu "gây sốc" về Đài Loan.

Ông Vương là quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc cho đến nay bình luận công khai về vấn đề vốn đã làm rung chuyển quan hệ song phương trong hơn hai tuần qua.

Trong một tuyên bố được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 23.11, ông Vương cho biết Nhật Bản đang vượt qua ranh giới đỏ không được phép chạm tới.

Ông cáo buộc Thủ tướng Sanae Takaichi tìm cách can thiệp quân sự vào Đài Loan, và nhà lãnh đạo Nhật Bản "gây sốc" khi công khai gửi tín hiệu sai lệch.

Bà Takaichi đã trả lời một câu hỏi tại quốc hội vào ngày 7.11 về một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan, và khi đó bà nói rằng tình huống này có thể kích hoạt phản ứng quân sự từ Tokyo.

Bắc Kinh coi Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời và không loại trừ khả năng tái thống nhất bằng vũ lực.

Hôm 21.11, Trung Quốc đã nêu vấn đề này với Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và cam kết sẽ tự vệ.

Ngoại trưởng Trung Quốc chỉ trích Nhật Bản về vấn đề Đài Loan - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

ẢNH: REUTERS

Tokyo bác bỏ khiếu nại của Bắc Kinh lên Liên Hiệp Quốc là "hoàn toàn không thể chấp nhận được", đồng thời khẳng định cam kết của nước này đối với hòa bình vẫn không thay đổi.

Trong tuyên bố hôm 23.11, ông Vương Nghị nói rằng "Trung Quốc phải kiên quyết đáp trả" động thái của Nhật Bản.

Ông đe dọa sẽ khơi lại quá khứ chiến tranh nếu Nhật Bản "tiếp tục đi theo con đường sai trái", đồng thời nói rằng người dân có quyền "xem xét lại những tội ác lịch sử của Nhật Bản".

Sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo G20 hôm 23.11, Thủ tướng Takaichi không bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Vương Nghị. Bà chỉ nói với các phóng viên rằng Nhật Bản vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Trung Quốc.

Bắc Kinh đã tuyên bố hai bên sẽ không gặp nhau tại cuộc họp ở Nam Phi, và bà Takaichi đã xác nhận điều này.

Cuộc tranh cãi đã dẫn đến khủng hoảng lớn nhất sau nhiều năm qua giữa hai nước láng giềng châu Á, ảnh hưởng đến cả quan hệ thương mại và văn hóa.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nhật Bản sau Mỹ, và đã mua khoảng 125 tỉ USD hàng hóa Nhật Bản vào năm 2024, theo dữ liệu thương mại của Liên Hiệp Quốc.

Tin liên quan

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản giữa căng thẳng

Trung Quốc cảnh báo Nhật Bản giữa căng thẳng

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 19.11 tuyên bố nước này 'không còn lựa chọn nào khác ngoài việc áp dụng các biện pháp tiếp theo' nếu Nhật Bản không rút lại những phát ngôn mà Bắc Kinh cho là 'sai trái'.

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc Nhật Bản Leo thang căng thẳng Đài Loan Vương Nghị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận