Truy tố 'bà trùm' buôn lậu hơn nửa tấn vàng

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 11 bị can trong vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Công ty cổ phần đầu tư & kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) và các tổ chức, địa phương liên quan.

6 trong số 8 bị can bị truy tố tội buôn lậu ẢNH: BỘ CÔNG AN

Trong đó, 8 bị can bị truy tố tội buôn lậu, gồm: Trần Thị Hoàn, kinh doanh vàng bạc; Trần Thành Hiếu, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Vàng Thị Phượng, lao động tự do; Lương Thị Bích Hà, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Liềng Thị Thực, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Nông Thị Thùy Linh, nhân viên Công ty Hoàn Huế; Phạm Tuấn Hải, cựu Giám đốc Công ty kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long; Nguyễn Thị Phương Nga, lao động tự do.

3 bị can còn lại bị truy tố tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Trần Như My, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam; Phùng Thị Thuyết, Phó tổng giám đốc Công ty Vàng Việt Nam và Nguyễn Thị Hợp, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam.

Buôn lậu 546 kg vàng từ Trung Quốc

Đối với hành vi buôn lậu, cáo trạng xác định, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao hơn Trung Quốc, từ 2.9 - 2.12.2024, bà Hoàn đã thỏa thuận với một người tên "Bà Béo" (quốc tịch Trung Quốc) và ông Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng từ Trung Quốc về nước qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Cáo trạng xác định, các bị can đã buôn lậu hơn 546 kg vàng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng. Trong số này, bà Hoàn mua của "Bà Béo" hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng. Số còn lại mua của ông Hải.

Các bị can Hiếu, Linh, Hà, Thực, Phượng là người thân hoặc nhân viên của bà Hoàng, bị cáo buộc đồng phạm với bà Hoàn để buôn lậu vàng trái phép, theo từng công đoạn: vận chuyển, giao nhận tiền - vàng.

Bị can Phạm Tuấn Hải bị cáo buộc buôn lậu 449 kg vàng với giá trị hơn 999 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Phương Nga đồng phạm với Phạm Tuấn Hải buôn lậu 14 kg vàng, trị giá hơn 31 tỉ đồng.

Đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cáo trạng xác định từ năm 2023 đến 6.2024, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam đã chỉ đạo cấp dưới kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai đối với hàng hóa mua vào - bán ra của Công ty Vàng Việt Nam.

Hành vi này đã làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Qua đó gây thiệt hại hơn 5 tỉ đồng thuế cho Nhà nước.