Thời sự

Buôn lậu vàng nổi cộm vì chênh lệch giá lớn

Đan Thanh
Đan Thanh
11/11/2025 20:14 GMT+7

Theo Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong tháng 10, diễn biến phức tạp của thị trường vàng thế giới và trong nước với mức chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu vàng, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Tình trạng này tập trung tại các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa khu vực biên giới phía nam giáp Campuchia như Tịnh Biên và Khánh Bình (An Giang), Bờ Y (Gia Lai) và giáp Lào như Lao Bảo (Quảng Trị). Các đối tượng chủ yếu cất giấu vàng, tiền trong hành lý cá nhân, phương tiện vận tải.

Chênh lệch giá vàng lớn, nổi cộm buôn lậu vàng - Ảnh 1.

Tang vật trong một vụ buôn lậu vàng tại sân bay Nội Bài

ẢNH: H.Q

Trên tuyến hàng không qua các sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất nổi lên tình trạng cất giấu vàng lậu trong người, hành lý xách tay, đặc biệt trên các chuyến bay từ Đài Loan (Trung Quốc) về Việt Nam.

Ngoài ra, Cục Hải quan thông tin, hoạt động lợi dụng loại hình trung chuyển, chuyển khẩu, quá cảnh để vận chuyển hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp diễn, tập trung tại các cửa khẩu biên giới với Trung Quốc, Lào và Campuchia.

Thủ đoạn phổ biến là khai sai, không khai báo nhãn hiệu hàng hóa được bảo hộ, trà trộn hàng vi phạm với hàng hợp pháp hoặc lợi dụng khai báo hải quan theo thủ tục đơn giản hàng quá cảnh để không khai nhãn hiệu hàng hóa…

Tuyến đường biển tiếp tục chiếm tỷ trọng vi phạm lớn nhất với 1.021/1.793 vụ vi phạm, chiếm 56,9% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tập trung tại các cảng biển lớn thuộc quản lý của chi cục hải quan khu vực II, III, XII. Đáng chú ý, tại cảng biển Hải Phòng, phát hiện các vụ việc nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng (quần áo, đồ gia dụng, máy móc...) thuộc danh mục cấm nhập khẩu.

Tuyến đường bộ đã phát hiện 542/1.793 vụ vi phạm, chiếm 30,2% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý, tập trung ở các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt - Campuchia.

Các đối tượng lợi dụng chính sách ưu đãi cư dân biên giới để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa có giá trị cao (ngoại tệ, thuốc lá, điện thoại, vàng lá, thực phẩm đông lạnh…). Hoạt động mua bán, vận chuyển pháo nổ, đường kính trắng, thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục diễn ra ở các tỉnh miền Trung và biên giới Việt - Lào.

Tuyến hàng không, trong tháng 10, ghi nhận 105/1.793 vụ, chiếm 5,85% số vụ phát hiện, bắt giữ và xử lý; trị giá vi phạm ước tính 122 tỉ đồng, tăng 39 vụ so với tháng 9.

Vi phạm chủ yếu tại các cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và các doanh nghiệp vận chuyển nhanh (FedEx, DHL, UPS…). Thủ đoạn thường gặp là lợi dụng loại hình phi mậu dịch, ký gửi hàng hóa, sử dụng giấy tờ tùy thân giả, địa chỉ không thật, thuê người nhận hộ, nhằm che giấu hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ và ma túy.

Trước những diễn biến phức tạp về tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan đã có nhiều chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát hải quan.

Từ ngày 15.9 - 14.10, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.793 vụ (tăng 18 vụ, tương đương 1,01% so với cùng kỳ năm trước); trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.856 tỉ đồng.

Từ ngày 15.12.2024 - 14.10.2025, cơ quan hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 15.121 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính đạt 19.551 tỉ đồng, đã khởi tố 16 vụ và chuyển cơ quan khác khởi tố 100 vụ…

