Khởi tố 5 người trong đường dây buôn lậu bạc tại biên giới Móng Cái

Ngày 10.11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về hành vi buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.



Đối tượng Phùng Trung Dũng bị bắt giữ ẢNH: N.T

Theo đó, các bị can Vũ Duy Khương (29 tuổi, trú tại P.Móng Cái 2, Quảng Ninh) và Vũ Đình Triệu (32 tuổi, trú tại xã Kẻ Sặt, Hải Phòng) bị khởi tố về tội buôn lậu, theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự.

3 bị can còn lại gồm: Phùng Trung Dũng (17 tuổi), Vũ Thị Hằng (40 tuổi) và Lương Văn Tuân (34 tuổi, cùng trú tại P.Móng Cái 2, Quảng Ninh), bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, theo khoản 3 điều 189 Bộ luật Hình sự.

Số bạc các đối tượng đang vận chuyển bị lực lượng công an bắt quả tang ẢNH: N.T

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 20.10, tại khu vực bãi xe của cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) phối hợp các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Hằng, Dũng và Tuân đang vận chuyển 20 kg bạc.

Các đối tượng cũng khai nhận, số bạc này được chia thành nhiều hạt nhỏ màu trắng rồi ngụy trang trong túi ni lông cất giấu dưới đế giày để qua mặt lực lượng kiểm soát biên giới.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Khương là người chủ mưu, thuê Hằng, Tuân và Dũng vận chuyển bạc từ TP.Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái với tiền công 75.000 đồng/kg, để bán cho Triệu nhằm kiếm lời. Khi 3 đối tượng mang hàng từ cửa khẩu ra bãi gửi xe để đưa về nhà Hằng cất giấu thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Công an tỉnh Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ tang vật, tài liệu, phương tiện liên quan và đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.