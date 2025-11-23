Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản vượt lằn ranh đỏ, nói phải đáp trả

Vi Trân
Vi Trân
23/11/2025 21:08 GMT+7

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Nhật Bản đã vượt lằn ranh đỏ về Đài Loan và Bắc Kinh phải cương quyết đáp trả.

Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải ngày 23.11, Ngoại trưởng Vương Nghị cho rằng phát biểu về Đài Loan của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gần đây là điều gây sốc và đã vượt lằn ranh đỏ, theo AP.

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản vượt lằn ranh đỏ, nói phải đáp trả- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị phát biểu tại một sự kiện ở Bắc Kinh hồi tháng 10

ẢNH: REUTERS

"Thật sốc khi các lãnh đạo hiện tại của Nhật Bản lại công khai gửi sai tín hiệu của nỗ lực can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan, nói những điều họ không nên nói, và vượt qua lằn ranh đỏ không nên vượt qua", ông Vương chỉ trích.

Phát biểu tại Quốc hội Nhật Bản ngày 7.11, bà Takaichi khẳng định nếu Đài Loan bị tấn công thì có thể được coi là "một tình huống đe dọa sự sống còn của Nhật Bản" - một thuật ngữ pháp lý được đưa ra vào năm 2015 cho phép Chính phủ Nhật Bản triển khai Lực lượng Phòng vệ của đất nước để phản ứng khi điều đó xảy ra.

Ông Vương là quan chức cấp cao nhất đến nay của Trung Quốc công khai bình luận về vụ việc gây căng thẳng giữa hai nước trong hai tuần qua.

Ngoại trưởng Trung Quốc bổ sung rằng Bắc Kinh phải phản ứng cương quyết trước hành động của Tokyo, "không chỉ để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ mà còn để bảo vệ thành tựu thời hậu chiến khó khăn mới giành được, đánh đổi bằng máu và sự hy sinh". Ông Vương Nghị cho rằng tất cả các nước đều có trách nhiệm ngăn chặn "sự tái trỗi dậy của chủ nghĩa quân sự Nhật Bản" nếu Tokyo "nhất quyết tiếp tục đi trên con đường sai lầm".

Hôm 21.11, Trung Quốc đã gửi thư lên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres để phản đối Nhật Bản, cho rằng bà Takaichi đã "vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế" và các chuẩn mực ngoại giao.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản chưa bình luận về phát biểu mới của ông Vương. Trước đó, bộ này đã phản ứng bức thư của Trung Quốc, gọi những tuyên bố trong đó là "hoàn toàn không thể chấp nhận", đồng thời khẳng định cam kết của Tokyo đối với hòa bình vẫn không thay đổi.

Xem thêm bình luận