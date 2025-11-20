Ủy ban quốc hội Mỹ đánh giá Trung Quốc có thể phong tỏa Đài Loan 'trong vài giờ'

Trong báo cáo năm 2025 vừa được công bố trên trang web của mình, USCC còn cho rằng "các hoạt động quân sự dai dẳng của Trung Quốc gần Đài Loan, kết hợp với các năng lực mới như tàu tấn công đổ bộ cỡ lớn và bến tàu di động, đã nâng cao khả năng của Trung Quốc phong tỏa hoặc phát động một cuộc tấn công Đài Loan mà không cần cảnh báo trước".

Xe bọc thép đổ bộ của quân đội Trung Quốc trong một cuộc tập trận đổ bộ vào tháng 9 Ảnh: Chụp màn hình Chinamil.com.cn

"Trước các hoạt động huấn luyện quân sự gần như liên tục của Trung Quốc và các cuộc diễn tập gần Đài Loan, cũng như việc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) được trang bị vũ khí và nâng cao khả năng sẵn sàng tác chiến, các quan chức quân sự Mỹ và Đài Loan đã cảnh báo rằng PLA có thể thực hiện một cuộc phong tỏa trong vòng "vài giờ", báo cáo viết.

Báo cáo chỉ ra trong 5 năm qua, số vụ máy bay quân sự của PLA vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan đã tăng đáng kể, từ chỉ 20 vụ vào năm 2019 lên 3.075 vụ vào năm 2024. Ngoài ra, trong 4 năm qua, số lượng máy bay của PLA vượt qua đường phân cách thực tế ở eo biển Đài Loan đã tăng 6.591%, từ chỉ 22 vụ vào năm 2020 lên 1.472 vụ vào năm 2024, theo USCC.

Cũng trong 4 năm qua, số người bị buộc tội gián điệp chống Đài Loan thay mặt cho Trung Quốc đã tăng 967%, từ 6 vụ vào năm 2020 lên 64 vụ vào năm 2024, theo báo cáo của USCC. Cũng theo tài liệu này, trong 2 năm qua, số lượng các quốc gia ký vào những tuyên bố ủng hộ "nguyên tắc Một Trung Quốc" của Bắc Kinh đã tăng 133%, từ 51 quốc gia vào tháng 2.2023 lên 119 quốc gia, tính đến tháng 1.2025.

Oanh tạc cơ chiến lược Trung Quốc tập trận tấn công gần Đài Loan

Những số liệu thống kê rõ ràng này cho thấy chiến dịch gây áp lực của Trung Quốc đối với Đài Loan đã chuyển sang một giai đoạn mới, và cơ hội để đảm bảo hiệu quả răn đe liên tục từ Đài Loan và Mỹ đang thu hẹp dần, theo USCC.

Nhằm đối phó với chiến dịch gây áp lực ngày càng leo thang của Trung Quốc, Đài Loan đã đạt được những tiến bộ trong việc tăng cường khả năng răn đe quân sự và khả năng phục hồi xã hội thông qua các cuộc tập trận quy mô lớn và thực tế hơn, những nỗ lực đẩy nhanh việc mua sắm các năng lực phòng thủ bất đối xứng mới, và các biện pháp mới để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc, theo USCC.

Trong thời gian qua, Mỹ vẫn tiếp tục hỗ trợ Đài Loan thông qua việc bán vũ khí và hỗ trợ an ninh đồng thời hợp tác với Đài Loan để tăng cường quan hệ kinh tế và xây dựng các chuỗi cung ứng an toàn, theo USCC. Dù vậy, USCC cho rằng Mỹ phải tăng cường năng lực quân sự tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để đảm bảo tiếp tục tuân thủ Đạo luật Quan hệ Đài Loan. Luật này yêu cầu Mỹ phải "duy trì năng lực" để "chống lại bất kỳ hành động vũ lực hoặc các hình thức cưỡng ép nào khác" có thể gây nguy hiểm cho an ninh của Đài Loan.

Phản ứng về đánh giá trên của USCC, Trưởng Cơ quan Đối Ngoại Đài Loan Lâm Giai Long hôm nay 20.11 nhấn mạnh Đài Loan sẽ tăng cường năng lực tự vệ và hợp tác với các đồng minh để duy trì hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, theo báo Taipei Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với đánh giá của USCC cũng như phát ngôn của ông Lâm. Trung Quốc xem Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ không thể tách rời, và không loại trừ khả năng dùng vũ lực để tái thống nhất.