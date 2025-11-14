Mỹ duyệt gói bán phụ tùng, sửa chữa chiến đấu cơ cho Đài Loan

Lầu Năm Góc cho hay Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Mỹ đã đề nghị mua các linh kiện phi tiêu chuẩn, phụ tùng thay thế và sửa chữa, cũng như dịch vụ hỗ trợ sửa chữa và bảo hành cho máy bay chiến đấu F-16, máy bay vận tải quân sự C-130 và chiến đấu cơ nội địa, cùng một số dịch vụ khác.

Một chiếc chiến đấu cơ F-16 của Đài Loan Ảnh: AFP

Lầu Năm Góc nhấn mạnh thương vụ được đề xuất này "sẽ cải thiện năng lực của bên nhận trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách duy trì khả năng sẵn sàng hoạt động của phi đội F-16, C-130 và các máy bay khác".

"Thương vụ được đề xuất này phù hợp với luật pháp và chính sách của Mỹ", Lầu Năm Góc khẳng định. Đây là gói bán linh kiện, dịch vụ hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ dành cho Đài Loan kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào tháng 1, theo Reuters.

Dù đã ngừng công nhận Đài Loan vào cuối thập niên 1970 để chuyển sang thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, Mỹ vẫn là nước ủng hộ quan trọng nhất và là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn nhất của Đài Loan, theo AFP.

Oanh tạc cơ chiến lược Trung Quốc tập trận tấn công gần Đài Loan

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump (2017-2021), Mỹ đã phê duyệt các gói bán vũ khí trị giá tổng cộng gần 20 tỉ USD cho Đài Loan, trong đó phần lớn là các vũ khí đắt tiền như máy bay chiến đấu F-16 và xe tăng Abrams.