Thế giới

Đài Loan có động thái giữa căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc

Văn Khoa
Văn Khoa
22/11/2025 10:11 GMT+7

Đài NHK ngày 21.11 đưa tin Đài Loan đã dỡ bỏ tất cả những hạn chế nhập khẩu còn lại đối với các mặt hàng thực phẩm Nhật Bản được áp dụng sau thảm họa năm 2011 tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Cơ quan Y tế Đài Loan hôm 21.11 thông báo sẽ bãi bỏ các quy định nhập khẩu đối với các sản phẩm thực phẩm Nhật Bản và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Sau khi dỡ bỏ các hạn chế, báo cáo kiểm tra chất phóng xạ không còn bắt buộc đối với thực phẩm từ các tỉnh của Nhật Bản gồm Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma và Chiba. Giấy chứng nhận xuất xứ cũng không còn cần thiết đối với bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào của Nhật Bản.

- Ảnh 1.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức ăn sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, trong ảnh được công bố vào ngày 20.11

Ảnh: Reuters

Cơ quan Y tế Đài Loan cho biết đã lấy ý kiến đóng góp của công chúng về việc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm và không có sự phản đối nào.

Trước đó, Kyodo News hôm 19.11 dẫn một nguồn thạo tin cho hay Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản về việc tạm dừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản, viện dẫn nhu cầu giám sát nước nhiễm xạ đã qua xử lý rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Hôm 20.11, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh ông đang ăn sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản nhằm thể hiện sự ủng hộ của ông đối với Nhật Bản trong bối căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng trầm trọng, theo Reuters.

Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 7.11 phát biểu rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan có thể gây ra phản ứng quân sự từ Tokyo, theo Reuters.

Ủy ban quốc hội Mỹ đánh giá Trung Quốc có thể phong tỏa Đài Loan 'trong vài giờ'

Ủy ban quốc hội Mỹ đánh giá Trung Quốc có thể phong tỏa Đài Loan 'trong vài giờ'

Trung Quốc đang nhanh chóng hướng tới mục tiêu sẵn sàng kiểm soát Đài Loan bằng vũ lực, theo báo cáo năm 2025 của Ủy ban Đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ - Trung Quốc (USCC) thuộc Quốc hội Mỹ.

Trung Quốc phản ứng mạnh sau phát ngôn của Tổng thống Philippines liên quan Đài Loan

Trung Quốc có động thái mới sau phát ngôn của thủ tướng Nhật Bản về Đài Loan

