Đài Loan có động thái giữa căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc

Cơ quan Y tế Đài Loan hôm 21.11 thông báo sẽ bãi bỏ các quy định nhập khẩu đối với các sản phẩm thực phẩm Nhật Bản và quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Sau khi dỡ bỏ các hạn chế, báo cáo kiểm tra chất phóng xạ không còn bắt buộc đối với thực phẩm từ các tỉnh của Nhật Bản gồm Fukushima, Ibaraki, Tochigi, Gunma và Chiba. Giấy chứng nhận xuất xứ cũng không còn cần thiết đối với bất kỳ sản phẩm thực phẩm nào của Nhật Bản.

Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức ăn sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản, trong ảnh được công bố vào ngày 20.11 Ảnh: Reuters

Cơ quan Y tế Đài Loan cho biết đã lấy ý kiến đóng góp của công chúng về việc dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm và không có sự phản đối nào.

Trước đó, Kyodo News hôm 19.11 dẫn một nguồn thạo tin cho hay Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản về việc tạm dừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản, viện dẫn nhu cầu giám sát nước nhiễm xạ đã qua xử lý rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Hôm 20.11, lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã đăng lên mạng xã hội hình ảnh ông đang ăn sushi có nguồn gốc từ Nhật Bản nhằm thể hiện sự ủng hộ của ông đối với Nhật Bản trong bối căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng trầm trọng, theo Reuters.

Nhật Bản tìm cách xoa dịu căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan

Mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc ngày càng căng thẳng kể từ khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ngày 7.11 phát biểu rằng một cuộc tấn công tiềm tàng của Trung Quốc vào Đài Loan có thể gây ra phản ứng quân sự từ Tokyo, theo Reuters.