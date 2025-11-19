Trung Quốc cảnh báo tới Nhật Bản giữa căng thẳng

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng những phát ngôn gần đây của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae liên quan Đài Loan đã "gây tổn hại căn bản" đến nền tảng chính trị của mối quan hệ song phương, theo Reuters.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trong một cuộc họp báo Ảnh: AFP

Trước đó, Thủ tướng Takaichi ngày 7.11 đã phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản rằng các cuộc tấn công vũ trang tiềm tàng vào Đài Loan có thể dẫn đến việc Nhật điều quân đến hỗ trợ vùng lãnh thổ này theo "quyền tự vệ tập thể", theo AFP.

Nếu tình trạng khẩn cấp ở Đài Loan dẫn đến việc sử dụng "tàu chiến và vũ lực, thì đó có thể cấu thành một tình huống đe dọa sự tồn vong (của Nhật Bản), dù nhìn theo góc độ nào đi nữa", theo bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội Nhật Bản.

Bà Mao nhấn mạnh nếu Nhật Bản từ chối rút lại những phát ngôn đó và tiếp tục "phạm sai lầm", Trung Quốc sẽ áp dụng các biện pháp đối phó "nghiêm khắc và kiên quyết" và Nhật Bản sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn tập với tàu sân bay ở Biển Đông, Trung Quốc phản ứng

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Nhật Bản. Trong tuần trước, Thủ tướng Takaichi đã bác bỏ ý định rút lại phát biểu của mình, nói rằng bà đã đưa ra phát biểu với giả định về "kịch bản xấu nhất" và phát ngôn đó không mâu thuẫn với lập trường của chính phủ tiền nhiệm, theo Kyodo News ngày 13.11.

Nhằm hạ nhiệt căng thẳng, các quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm tại Bắc Kinh hôm 18.11 nhưng không thể giải quyết vấn đề, với việc Tokyo bác bỏ yêu cầu của Bắc Kinh về việc rút lại phát ngôn nói trên của bà Takaichi, theo Kyodo News.

Cũng trong hôm nay, Kyodo News dẫn một nguồn thạo tin cho hay Trung Quốc đã thông báo với Nhật Bản rằng họ sẽ tạm dừng nhập khẩu hải sản Nhật Bản, viện dẫn nhu cầu giám sát nước nhiễm xạ đã qua xử lý rò rỉ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Mới đầu tháng này, Trung Quốc đã khôi phục việc mua hải sản từ Nhật Bản sau khi dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu toàn diện được áp dụng vào tháng 8.2023 sau khi Tokyo bắt đầu xả nước nhiễm xạ đã qua xử lý ra biển, theo Kyodo News.

Khi được hỏi về thông tin trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh trả lời: "Trong tình hình hiện tại, ngay cả khi được xuất khẩu sang Trung Quốc, hải sản Nhật Bản cũng sẽ không tìm được thị trường".

Trong khi đó, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru nói với các phóng viên rằng Tokyo chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính phủ Trung Quốc về lệnh cấm hải sản, theo Reuters.