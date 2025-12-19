Đà Nẵng: Khởi tố bị can buôn lậu gần 1.500 bao thuốc lá

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Long Trường (29 tuổi, trú P.Điện Bàn) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, theo khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự.



Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Long Trường ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 3.12, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Trường đang mang vác 2 thùng cát tông bọc bao gai màu xanh tại khu vực đường Văn Cao - Hàm Nghi (P.Thanh Khê) đưa lên ô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng này có chứa 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc lá cùng tang vật liên quan đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc số thuốc lá nhập lậu cũng như các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.





