Thời sự

Đà Nẵng: Khởi tố bị can buôn lậu gần 1.500 bao thuốc lá

Huy Đạt
19/12/2025 20:28 GMT+7

Mang gần 1.500 bao thuốc lá nhập lậu đi tiêu thụ, nam thanh niên ở TP.Đà Nẵng bị công an bắt tạm giam để điều tra.

Ngày 19.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Trần Long Trường (29 tuổi, trú P.Điện Bàn) để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm, theo khoản 1 điều 190 bộ luật Hình sự.

Đà Nẵng: Bắt nghi phạm buôn gần 1.500 bao thuốc lá ESSE Change nhập lậu- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Long Trường

ẢNH: Đ.X

Theo điều tra ban đầu, ngày 3.12, trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện Trường đang mang vác 2 thùng cát tông bọc bao gai màu xanh tại khu vực đường Văn Cao - Hàm Nghi (P.Thanh Khê) đưa lên ô tô.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong 2 thùng này có chứa 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Toàn bộ số thuốc lá cùng tang vật liên quan đã bị lập biên bản, tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ nguồn gốc số thuốc lá nhập lậu cũng như các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.


Công an Đà Nẵng tổng lực ra quân trấn áp tội phạm từ cơ sở

Công an Đà Nẵng tổng lực ra quân trấn áp tội phạm từ cơ sở

Công an TP.Đà Nẵng mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm phục vụ các sự kiện lớn năm 2026, với tinh thần chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

