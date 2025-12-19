Đầu tư hơn 537 tỉ đồng, nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ ra sao?

Ngày 19.12, UBND TP.Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công công trình nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại khu vực xã Bà Nà, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, mở rộng không gian đô thị và kinh tế về phía tây thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, khẳng định đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm chào mừng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và thành phố. Theo ông Minh, khi hoàn thành, công trình không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông cho khu vực phía tây mà còn mở ra dư địa phát triển kinh tế - xã hội mới cho TP.Đà Nẵng và toàn vùng.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HUY ĐẠT

"Đây là nỗ lực, quyết tâm của Đảng bộ và chính quyền TP.Đà Nẵng trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân", ông Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh.

Để dự án bảo đảm tiến độ, lãnh đạo TP.Đà Nẵng yêu cầu Ban quản lý dự án, các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc, thi công đúng quy chuẩn kỹ thuật, bảo đảm chất lượng và an toàn lao động. Đồng thời, chính quyền địa phương và người dân trong khu vực được đề nghị đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi để công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (khu vực xã Bà Nà, TP.Đà Nẵng) hiện có lưu lượng phương tiện rất lớn, thường xuyên quá tải, gây ùn ứ kéo dài và trở thành "điểm đen" tai nạn giao thông trong thời gian qua ẢNH: HUY ĐẠT

Dự án nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng vốn hơn 537 tỉ đồng ẢNH: PHỐI CẢNH

Theo thiết kế, nút giao được đầu tư theo hình thức khác mức liên thông, tận dụng tối đa tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đã xây dựng, đồng thời bổ sung các hạng mục mới nhằm nâng cao năng lực thông hành. Trên tuyến QL14B, dự án sẽ xây dựng cầu vượt qua cao tốc với mặt cắt ngang từ 23,1 m đến 34 m (tùy đoạn), bố trí từ 4 - 6 làn xe cơ giới và các làn hỗn hợp.

Nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi trước khi được đầu tư ẢNH: HUY ĐẠT

Đối với tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án tận dụng và mở rộng cầu hiện trạng tại Km78+144,31; đồng thời mở rộng đoạn chui dưới cầu vượt để kết nối các nhánh rẽ trái gián tiếp, bảo đảm đồng bộ với quy mô cao tốc Hòa Liên - Túy Loan đang triển khai.

Công trình nút giao QL14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi có tổng mức đầu tư hơn 537,6 tỉ đồng, với hệ thống giao thông gồm 4 nhánh rẽ phải trực tiếp (hoàn thiện từ phần đã đầu tư) và bổ sung mới 4 nhánh rẽ trái gián tiếp.

Các nhánh rẽ có bề rộng từ 8 - 10,5 m, bảo đảm an toàn cho phương tiện chuyển làn, nhập làn. Toàn bộ nút giao được lắp đặt hệ thống chiếu sáng LED công suất cao (120 - 200 W) với hơn 200 cột thép, vận hành thông qua 4 tủ điều khiển thông minh kết nối trực tiếp Trung tâm Điều khiển chiếu sáng công cộng TP.Đà Nẵng.

Hệ thống thoát nước cũng được tính toán đồng bộ, nối dài các cống hiện hữu và xây dựng mới hệ thống thoát nước dọc, tường chắn, bảo đảm công trình vận hành ổn định, lâu dài.

Dự án nút giao giữa QL14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kỳ vọng sẽ "lột xác" diện mạo hạ tầng cửa ngõ phía tây TP.Đà Nẵng, giảm áp lực giao thông và mở ra không gian phát triển mới

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6.2027. Chủ đầu tư kiêm đơn vị điều hành dự án là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Đơn vị khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công là Liên danh Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình giao thông 5 - Công ty CP tư vấn thiết kế Macshinco. Liên danh Công ty TNHH đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty TNHH xây dựng và thương mại Nhất Huy trúng thầu thi công dự án.



