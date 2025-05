Người trẻ 'vạch trần sự hấp dẫn giả tạo' của thuốc lá điện tử

Hơn 100.000 người Việt chết mỗi năm vì thuốc lá

WHO ước tính mỗi năm tại Việt Nam có hơn 100.000 ca tử vong liên quan đến thuốc lá, trong đó gần 19.000 người chết do hút thuốc thụ động. Điều đáng nói, thiệt hại kinh tế do thuốc lá gây ra ước tính lên đến 108.000 tỉ đồng mỗi năm, gấp 5 lần so với số thuế ngành này đóng vào ngân sách. Dưới lớp vỏ hào nhoáng của các thiết bị "hi-tech", thuốc lá điện tử hay nung nóng vẫn là những cái bẫy gây nghiện đang len lỏi vào học đường, đời sống người trẻ. Việc lên tiếng, hành động và lựa chọn lối sống không khói thuốc chính là cách giới trẻ khẳng định bản lĩnh, vì sức khỏe, trí tuệ và tương lai của chính mình.