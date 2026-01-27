Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Người Nhật bịn rịn tạm biệt gấu trúc: 'Hít thở cùng bầu không khí' cũng vui
Video Thế giới

Người Nhật bịn rịn tạm biệt gấu trúc: 'Hít thở cùng bầu không khí' cũng vui

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
27/01/2026 12:25 GMT+7

Những người yêu thích gấu trúc đã đổ xô đến vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) để nói lời tạm biệt cuối cùng với ngôi sao thu hút khách du lịch của nơi này - hai chú gấu trúc khổng lồ, sẽ được đưa trở lại Trung Quốc vào cuối tháng 1.

Những người yêu thích gấu trúc trong ngày 25.1 đã đổ xô đến vườn thú Ueno ở thủ đô Tokyo để nói lời tạm biệt với hai chú gấu trúc khổng lồ cuối cùng của Nhật Bản, trước khi chúng trở về Trung Quốc theo kế hoạch vào cuối tháng 1.

Cô Yuko Hasebe, một khách tham quan, chia sẻ: “Mỗi khi tôi đến vườn thú Ueno, tôi đều thấy gấu trúc ở đó, và nhìn thấy các bé luôn mang lại cho tôi nụ cười và năng lượng. Tôi có rất nhiều kỷ niệm gắn liền với việc này. Nhưng bây giờ, nhận ra hôm nay là ngày cuối cùng - rằng đây thực sự là kết thúc của một chương - khiến tôi rất buồn. Nhưng tôi cũng thực sự hy vọng những chú gấu trúc sẽ hạnh phúc. Vì vậy, tôi không chỉ đến đây với cảm giác buồn bã, mà còn với lòng biết ơn nữa”.

Trong khi đó, một khách tham quan khác là bà Akiko Kawamaki cho biết “Hôm nay, tôi không trúng vé xem gấu trúc, nên không thể tận mắt nhìn thấy chúng. Nhưng sau khi xem các cuộc phỏng vấn trên TV, mọi người nói rằng ngay cả khi không trúng vé, họ vẫn muốn được hít thở cùng một bầu không khí với gấu trúc vào ngày cuối cùng, tôi cũng có cảm giác tương tự. Nên hôm nay tôi đến đây vì tôi cũng muốn được hít thở cùng một bầu không khí với gấu trúc”.

Người dân Nhật ngậm ngùi nói lời tạm biệt những chú gấu trúc cuối cùng - Ảnh 1.

Du khách quay phim và chụp ảnh gấu trúc Xiao Xiao tại vườn thú Ueno (Tokyo, Nhật Bản) trong ngày tham quan cuối cùng trước khi nó trở về Trung Quốc, ngày 25.1.2026

ẢNH: REUTERS

Với việc cặp song sinh gấu trúc 4 tuổi Xiao Xiao và Lei Lei “quy hồi cố hương”, lần đầu tiên kể từ năm 1972 Nhật Bản sẽ không còn gấu trúc, vì vậy hàng ngàn người đăng ký tham gia mua vé qua hình thức rút thăm may mắn để có thể nói lời tạm biệt với những chú gấu được yêu mến này.

Cặp gấu trúc trên được sinh tại sở thú ở Tokyo năm 2021, tuy nhiên quyền sở hữu thuộc về Trung Quốc. Trong giai đoạn thập niên 1970, Trung Quốc đã thực hiện chính sách “ngoại giao gấu trúc”, khi mang gấu trúc cho một số nước mượn, nhưng Bắc Kinh vẫn giữ quyền sở hữu gấu trúc cũng như các con con sau khi được sinh ra. Cha mẹ của Xiao Xiao và Lei Lei là cặp gấu trúc Shin Shin và Ri Ri cũng đã được trả lại Trung Quốc năm 2024.

Mặc dù kế hoạch trở về Trung Quốc đã có từ lâu, nhưng sự vắng mặt sắp tới của gấu trúc được không ít người liên hệ đến những va chạm trong quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trong những tháng gần đây.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi hồi tháng 11.2025 đã gây ra phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh khi bà nói rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến phản ứng quân sự của Nhật Bản.

