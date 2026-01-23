Thủ tướng Nhật Bản giải tán Hạ viện để bầu cử sớm

Đài NHK đưa tin chính phủ Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã triệu tập cuộc họp nội các trong ngày 23.1 và toàn bộ bộ trưởng nhất trí với quyết định giải tán Hạ viện để chuẩn bị tổng tuyển cử vào ngày 8.2.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu trước các nghị sĩ đảng cầm quyền LDP ngày 23.1 trước khi yêu cầu giải tán Hạ viện để tổng tuyển cử ẢNH: REUTERS

Bà Takaichi nhậm chức hồi tháng 10.2025, trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản. Tỷ lệ ủng hộ dành cho bà ở mức cao, khoảng 70%, theo AP.

Lần gần nhất Nhật Bản tổ chức tổng tuyển cử là vào tháng 10.2024. Động thái kêu gọi bầu cử của bà Takaichi được cho là nhằm tận dụng sự ủng hộ để giúp đảng Dân chủ Tự do (LDP) giành lại vị thế sau những thất bại lớn trong những năm gần đây.

LDP và các đảng khác trong liên minh giữ thế đa số mong manh tại Hạ viện sau thất bại năm 2024. Liên minh không kiểm soát Thượng viện và phải dựa vào phiếu bầu từ các thành viên đối lập để thông qua các quyết sách.

"Tôi tin rằng lựa chọn duy nhất là để cho người dân, với tư cách là những công dân có quyền tự quyết, quyết định xem Takaichi Sanae có nên làm thủ tướng không. Tôi đang đặt cược sự nghiệp thủ tướng của mình cho điều đó", bà Takaichi nói hôm 19.1 khi công bố ý định bầu cử.

Quá trình vận động tranh cử sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 27.1 và bỏ phiếu diễn ra vào ngày 8.2, chọn ra 465 nghị sĩ.

Những chủ đề chính trong cuộc bầu cử lần này được cho là xoay quanh các chính sách của chính phủ. Các ứng viên cũng sẽ vận động tranh cử với những biện pháp chống giá cả tăng. An ninh và đối ngoại cũng là chủ đề được quan tâm.