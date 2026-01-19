Bước tiến nhỏ với hiệu ứng lớn của Nhật Bản - Philippines

Thỏa thuận này xử lý những khía cạnh kỹ thuật và hậu cần cần thiết để hai bên triển khai thực hiện được xuôi bè mát mái những hiệp ước hợp tác song phương bao trùm đã được chính phủ hai nước ký kết cho đến nay về hợp tác quốc phòng, quân sự và an ninh.

Ngoại trưởng Philippines Ma. Theresa P. Lazaro và người đồng cấp Nhật Bản Toshimitsu Motegi ký kết các thỏa thuận song phương tại Manila, Philippines, ngày 15.1.2026 ảnh: reuters

Thỏa thuận mới này cần thiết để đảm bảo quân đội hai nước từ nay có thể cùng nhau tham gia những hoạt động quân sự chung không những chỉ có ở bên trong mà còn cả ở bên ngoài phạm vi lãnh thổ của Nhật Bản và Philippines cũng như cùng nhau tham gia những sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ ở đâu đó trên thế giới.

Thỏa thuận mới tuy chỉ nhỏ và mang tính kỹ thuật nhưng cũng còn có được hiệu ứng lớn bởi thời điểm thỏa thuận được hai bên ký kết. Ai ai cũng biết một trong những lợi ích chung mục đích chung của nỗ lực của cả hai bên tăng cường thể chế hóa mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác song phương về quân sự, quốc phòng và an ninh là cùng đối phó với các vấn đề ở khu vực.

Trong đó, giữa Trung Quốc với Nhật Bản và Philippines đang có các cuộc tranh chấp chủ quyền mà chưa có triển vọng khắc phục ổn thỏa trước mắt cũng như về lâu dài. Cả Tokyo lẫn Manila cũng đều dành cho Đài Loan vị trí rất đặc biệt trong chiến lược an ninh khu vực. Rồi Nhật Bản lẫn Philippines đều chủ trương gây dựng mạng lưới các mối quan hệ hợp tác song phương với các đối tác ở trong cũng như ngoài khu vực về an ninh, quân sự và quốc phòng để đối phó thách thức và để gây dựng vai trò, ảnh hưởng chính trị an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Giữa bối cảnh như thế, thỏa thuận hợp tác mới còn ẩn chứa thông điệp của hai bên là họ thật sự cùng hội cùng thuyền trong vấn đề an ninh khu vực.