Thế giới

Bước tiến mới trong hợp tác quân sự Nhật - Philippines

Trí Đỗ
Trí Đỗ
15/01/2026 16:30 GMT+7

Nhật Bản và Philippines đã ký hiệp định quốc phòng cho phép 2 bên cung cấp đạn dược, nhiên liệu, lương thực và các nhu yếu phẩm khác miễn thuế khi tiến hành huấn luyện chung.

Hiệp định mua sắm và hỗ trợ chéo (ACSA) được Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi và Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro ký tại Manila ngày 15.1. Phía Nhật Bản cũng cam kết mở rộng hỗ trợ an ninh và phát triển kinh tế cho Philippines, theo Reuters.

- Ảnh 1.

Ngoại trưởng Philippines Theresa Lazaro (trái) và Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi bắt tay sau khi ký kết thỏa thuận song phương tại Manila ngày 15.1.2026

ẢNH: REUTERS

Ngoài việc tạo thuận lợi cho các cuộc tập trận chung, ACSA còn giúp 2 nước phối hợp hiệu quả hơn trong ứng phó thiên tai - mối quan tâm chung của khu vực - cũng như tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Nhật Bản cũng công bố gói viện trợ an ninh chính thức trị giá 6 triệu USD cho Philippines nhằm xây dựng cơ sở lưu trữ các tàu bơm hơi thân cứng do Tokyo cung cấp, qua đó tăng cường năng lực hải quân của quốc gia Đông Nam Á này.

Trong buổi ký kết, Ngoại trưởng Nhật Bản bày tỏ quan ngại trước căng thẳng hàng hải gia tăng ở Đông Á, phản đối mọi hành động đơn phương làm thay đổi hiện trạng và khẳng định ủng hộ an ninh hàng hải của Philippines trong khuôn khổ hợp tác 3 bên rộng hơn với Mỹ.

Thỏa thuận hậu cần quân sự này, hiện chờ Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn, là bước đi mới nhất trong nỗ lực củng cố quan hệ an ninh song phương.

Mỹ, Nhật Bản, Philippines diễn tập với tàu sân bay ở Biển Đông

Trước đó, vào giữa năm 2024, Nhật Bản và Philippines đã ký Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), cho phép triển khai lực lượng sang lãnh thổ của nhau để tham gia các cuộc tập trận quy mô lớn, bao gồm diễn tập bắn đạn thật. Hiện 2 bên tiếp tục đàm phán một thỏa thuận nhằm tăng cường bảo mật đối với thông tin quốc phòng và quân sự mật được chia sẻ.

