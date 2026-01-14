Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc chơi trống

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng nhau chơi 2 bài hát K-pop, gồm "Dynamite", ca khúc của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS, và "Golden" từ bộ phim hoạt hình "Kpop Demon Hunters" đoạt giải Quả cầu vàng của Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chơi trống tại thành phố Nara (Nhật Bản) ngày 13.1

Ảnh: AFP

Hãng tin Kyodo News dẫn lại thông báo từ chính phủ Hàn Quốc cho hay bà Takaichi đã hướng dẫn ông Lee cách chơi trống trong buổi chơi trống nói trên. Bà Takaichi được biết đến là người từng chơi trống trong một ban nhạc khi còn là sinh viên đại học.

"Khi tôi gặp ông ấy tại APEC, ông ấy nói với tôi rằng chơi trống là ước mơ của ông ấy, nên tôi đã sắp xếp sự kiện này như một bất ngờ", bà Takaichi viết trên mạng xã hội X. Bà Takaichi và ông Lee đã có cuộc hội đàm đầu tiên với tư cách lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.2025.

Buổi chơi trống hôm 13.1 đã không được thông báo trước chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Lee đến thành phố Nara thuộc miền tây Nhật Bản, kéo dài đến ngày 14.1. Sự kiện này diễn ra giữa cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo và bữa ăn tối do Thủ tướng Takaichi chủ trì.

Tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế song phương, theo Kydo News.

Thủ tướng Takaichi cho hay bà và ông Lee đã xác nhận sẽ tiếp tục các chuyến thăm lẫn nhau ở cấp thượng đỉnh, bằng chứng mới nhất cho thấy sự tan băng liên tục trong quan hệ song phương, ttheo Kyodo News.

Về phần mình, ông Lee cho hay hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh 3 bên với đồng minh chung là Mỹ, và tái khẳng định sự hợp tác hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong số các chủ đề khác tại hội nghị thượng đỉnh Nhật - Hàn hôm 13.1 có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Hàn Quốc đang tìm cách gia nhập, theo Kyodo News dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhật Bản.

CPTPP hiện có 12 quốc gia thành viên, gồm Anh, Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore và Việt Nam.