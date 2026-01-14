Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thủ tướng Nhật Bản cùng Tổng thống Hàn Quốc chơi trống

Văn Khoa
Văn Khoa
14/01/2026 10:09 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng nhau chơi trống sau cuộc hội đàm tại thành phố Nara (Nhật Bản) hôm 13.1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi SanaeTổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã cùng nhau chơi 2 bài hát K-pop, gồm "Dynamite", ca khúc của nhóm nhạc nam nổi tiếng thế giới BTS, và "Golden" từ bộ phim hoạt hình "Kpop Demon Hunters" đoạt giải Quả cầu vàng của Mỹ.

- Ảnh 1.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae chơi trống tại thành phố Nara (Nhật Bản) ngày 13.1

Ảnh: AFP

Hãng tin Kyodo News dẫn lại thông báo từ chính phủ Hàn Quốc cho hay bà Takaichi đã hướng dẫn ông Lee cách chơi trống trong buổi chơi trống nói trên. Bà Takaichi được biết đến là người từng chơi trống trong một ban nhạc khi còn là sinh viên đại học.

"Khi tôi gặp ông ấy tại APEC, ông ấy nói với tôi rằng chơi trống là ước mơ của ông ấy, nên tôi đã sắp xếp sự kiện này như một bất ngờ", bà Takaichi viết trên mạng xã hội X. Bà Takaichi và ông Lee đã có cuộc hội đàm đầu tiên với tư cách lãnh đạo bên lề hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10.2025.

Buổi chơi trống hôm 13.1 đã không được thông báo trước chuyến thăm 2 ngày của Tổng thống Lee đến thành phố Nara thuộc miền tây Nhật Bản, kéo dài đến ngày 14.1. Sự kiện này diễn ra giữa cuộc họp báo chung của hai nhà lãnh đạo và bữa ăn tối do Thủ tướng Takaichi chủ trì.

Tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Lee đã nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh kinh tế song phương, theo Kydo News.

Thủ tướng Takaichi cho hay bà và ông Lee đã xác nhận sẽ tiếp tục các chuyến thăm lẫn nhau ở cấp thượng đỉnh, bằng chứng mới nhất cho thấy sự tan băng liên tục trong quan hệ song phương, ttheo Kyodo News.

Về phần mình, ông Lee cho hay hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của hợp tác an ninh 3 bên với đồng minh chung là Mỹ, và tái khẳng định sự hợp tác hướng tới việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Trong số các chủ đề khác tại hội nghị thượng đỉnh Nhật - Hàn hôm 13.1 có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Hàn Quốc đang tìm cách gia nhập, theo Kyodo News dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhật Bản.

CPTPP hiện có 12 quốc gia thành viên, gồm Anh, Canada, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, Peru, Singapore và Việt Nam.

Tin liên quan

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Nhật có động thái chưa có tiền lệ khi Trung Quốc thắt chặt nguồn cung đất hiếm

Một tàu nghiên cứu của Nhật Bản ngày 12.1 đã khởi hành đến đảo san hô Minamitori để thăm dò lớp bùn giàu đất hiếm, một phần trong nỗ lực của Tokyo nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan khí đốt ở biển Hoa Đông

Mỹ - Nhật: Vừa tranh thủ vừa kiềm chế

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản Hàn Quốc chơi trống Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận