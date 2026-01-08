Nhật Bản phản đối Trung Quốc khoan khí đốt ở biển Hoa Đông

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara ẢNH: AFP

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara cho biết một tàu khoan di động đã neo đậu trong vùng biển ở phía Trung Quốc tại khu vực đường phân giới giữa hai nước, theo AFP ngày 8.1.

Ông Kihara cho biết thêm, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật đã đưa ra cảnh báo hàng hải vào ngày 2.1. "Ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở biển Hoa Đông vẫn chưa được xác định. Trong hoàn cảnh này, thật đáng tiếc khi Trung Quốc tiếp tục các hoạt động phát triển đơn phương của mình. Chúng tôi đã mạnh mẽ phản đối Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao", ông Kihara nói.

Theo hãng tin Kyodo, hoạt động này được cho là khoan thăm dò để tìm kiếm một mỏ khí đốt mới.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh hai nước đang vướng vào một cuộc tranh cãi xoay quanh đề xuất của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi hồi tháng 11.2025 rằng Tokyo có thể can thiệp quân sự vào bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Đài Loan.

Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí hợp tác về tài nguyên dầu khí ở biển Hoa Đông vào tháng 6.2008, nhưng các cuộc đàm phán đã dừng lại hai năm sau đó và chưa được nối lại.

Mỏ khí đốt thuộc thỏa thuận phát triển chung nằm trong khu vực mà vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của cả hai nước chồng lấn. Nhật cho rằng đường trung tuyến giữa hai quốc gia nên đánh dấu ranh giới của vùng đặc quyền kinh tế tương ứng của họ.

Tuy nhiên, Trung Quốc cho rằng đường ranh giới nên được vạch xa về phía Nhật hơn, có tính đến thềm lục địa và các đặc điểm khác của đại dương. Các cuộc thảo luận về tài nguyên dầu khí trong khu vực đã bị đình trệ do căng thẳng leo thang.