Trung Quốc, Nhật Bản thông tin mâu thuẫn về diễn biến mới ở Senkaku/Điếu Ngư

Một tàu tuần duyên Nhật (phải) di chuyển cạnh một tàu hải cảnh Trung Quốc ẢNH: LỰC LƯỢNG TUẦN DUYÊN NHẬT BẢN

Hãng Reuters ngày 2.12 dẫn thông cáo của Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cho hay lực lượng này đã trục xuất một tàu cá của Nhật Bản đi vào khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư một cách "trái phép".

Ngược lại, Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản cho biết đã can thiệp và trục xuất 2 tàu hải cảnh Trung Quốc khi hai tàu này tiến đến tàu cá trên vào rạng sáng 2.12.

Trước đó, hãng Kyodo ngày 2.12 dẫn lời Lực lượng Tuần duyên Nhật cho hay các tàu tuần tra của Hải cảnh Trung Quốc đã "đi vào lãnh hải của Nhật" quanh quần đảo Senkaku.

Theo bản tin, lần trước đó các tàu chính quy của Trung Quốc xâm nhập vùng ranh giới ở biển Hoa Đông quanh quần đảo này là vào ngày 16.11.

Trước đó hôm 21.11, tờ Nikkei Asia đưa tin Mỹ tái khẳng định cam kết bảo vệ Nhật theo hiệp ước an ninh đã có từ nhiều thập niên qua, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott nêu rõ trên mạng xã hội rằng hiệp ước này bao gồm quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền, nằm cách Đài Loan chỉ 170 km.

Nhật Bản điều chiến đấu cơ đối phó UAV nghi của Trung Quốc gần Đài Loan

Bài viết của ông Pigott được đăng trên mạng xã hội X, trong bối cảnh Trung Quốc vì giận dữ sau phát biểu gần đây của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về Đài Loan nên tăng cường gây áp lực với Tokyo bằng việc điều các tàu hải cảnh tới vùng biển trên, đưa ra cảnh báo đi lại và triển khai các biện pháp tạm dừng nhập khẩu hải sản từ Nhật.

Bà Takaichi đã châm ngòi vụ căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh khi phát biểu trước quốc hội hàm ý rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến hành động quân sự của Nhật.

Đến ngày 27.11, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thủ tướng Takaichi tránh leo thang thêm trong tranh cãi với Trung Quốc.



