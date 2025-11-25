Nhật Bản xuất kích máy bay khi phát hiện UAV nghi của Trung Quốc gần Đài Loan

Đảo Yonaguni nhìn từ trên cao ảnh: X

UAV của Trung Quốc bị phát hiện ngoài khơi Yonaguni, hòn đảo cách Đài Loan khoảng 110 km, AFP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

"Chúng tôi xác nhận một máy bay không người lái (UAV) được cho của Trung Quốc, đã đi qua khu vực giữa đảo Yonaguni và Đài Loan hôm 24.11", theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo trên X hôm 25.11.

Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản đóng tại khu vực đã lập tức điều máy bay ứng phó.

Diễn biến trên xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đang xấu đi, sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae gợi ý Tokyo có thể can thiệp bằng quân sự nếu đảo Đài Loan bị tấn công.

Đến ngày 24.11, căng thẳng leo thang khi Trung Quốc phản đối quyết định của Nhật Bản xúc tiến việc đưa tên lửa đất đối không tầm trung đến đảo Yonaguni. Trước đó một ngày, trong chuyến thăm đảo tiền tiêu, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết kế hoạch triển khai tên lửa đến hòn đảo này đang diễn ra đúng tiến độ.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc gọi kế hoạch trên là "âm mưu có chủ đích nhằm khuấy động căng thẳng ở khu vực và kích động đối đầu quân sự".

Hôm 25.11, Bộ trưởng Koizumi đã đáp trả khi nhấn mạnh rằng "hệ thống tên lửa phòng không tầm trung dự kiến triển khai là nhằm mục đích phòng thủ, đối phó với máy bay và tên lửa xâm nhập không phận Nhật Bản".

"(Các tên lửa) không nhằm mục đích để triển khai tấn công các nước khác, và được bố trí khắp Nhật Bản, rõ ràng không làm gia tăng căng thẳng trong khu vực", ông nói.

Từ năm 2016, đảo Yonaguni là nơi đặt căn cứ của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Trước đó, Tokyo công bố kế hoạch triển khai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung Type 03 để bảo vệ hòn đảo trước nguy cơ tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay.

Đài Loan hôm 24.11 gọi việc Nhật Bản tăng cường cơ sở quân sự trên đảo Yonaguni "sẽ giúp duy trì an ninh ở eo biển Đài Loan".

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Takaichi hôm 25.11 cho biết đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo yêu cầu của Nhà Trắng. Ông Trump đã chia sẻ thông tin về cuộc điện đàm với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, cũng như trạng thái quan hệ gần đây nhất giữa Mỹ - Trung Quốc, Kyodo News đưa tin.