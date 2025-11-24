Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc lên tiếng vụ Nhật Bản tính triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
24/11/2025 19:29 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24.11 nêu rằng kế hoạch triển khai tên lửa Nhật Bản đến hòn đảo gần Đài Loan ‘gây căng thẳng khu vực và kích động đối đầu quân sự’.

Phát biểu tại họp báo thường kỳ ngày 24.11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói rằng: “Các nhóm cánh hữu ở Nhật Bản đang tìm mọi cách để thoát ra khỏi hiến pháp hòa bình, muốn hướng đến con đường xây dựng quân đội và đưa Nhật Bản cùng khu vực đến với những kết cục thảm khốc”, theo nội dung bài phát biểu được đăng trên website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Bà Mao Ninh nói thêm động thái của Nhật Bản "cực kỳ nguy hiểm và sẽ gây ra lo ngại nghiêm trọng cho các nước lân cận cũng như cộng đồng quốc tế". Nhật Bản chưa phản hồi phát biểu nói trên.

Trung Quốc lên tiếng vụ Nhật Bản tính triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan - Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố từ phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ngày 23.11 cho biết Tokyo đang lên kế hoạch triển khai tên lửa phòng không tầm trung trên đảo Yonaguni, cách đảo Đài Loan khoảng 110 km về phía đông, giữa thời điểm căng thẳng Trung - Nhật leo thang.

Ông Koizumi nói rằng công tác chuẩn bị triển khai tên lửa vẫn đang được tiến hành, nêu thêm sẽ thông báo cho người dân địa phương ngay khi xác định được thời gian triển khai, theo trang Defence Blog.

Đảo Yonaguni là điểm cuối của chuỗi đảo Ryukyu kéo dài hàng trăm km từ đất liền Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đăng tải nhiều bài viết đặt dấu hỏi về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Ryukyu.

Trong diễn biến liên quan, Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) John Lee ngày 24.11 bày tỏ ủng hộ chính sách đối ngoại của Bắc Kinh đối với Nhật Bản. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên một quan chức Hồng Kông lên tiếng công khai về vấn đề căng thẳng Trung - Nhật gần đây.

“Những phát ngôn cực kỳ sai lầm đã làm xấu đi nghiêm trọng bầu không khí trao đổi giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Điều này khiến chúng tôi nghi ngờ về hiệu quả của nhiều cuộc trao đổi", ông John Lee nói, đề cập các tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về tình hình đảo Đài Loan.

Hãng Kyodo ở Nhật Bản ngày 23.11 đưa tin Hồng Kông đã dừng các cuộc trao đổi với Lãnh sự quán Nhật Bản. Khi được hỏi về thông tin này, ông Lee không trả lời trực tiếp, mà nói rằng "sự sắp xếp của chúng tôi phải phù hợp với lợi ích của người dân Hồng Kông”.

