Nhật Bản sắp triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Bản đồ cho thấy khoảng cách giữa đảo Đài Loan và đảo Yonaguni ảnh: google maps

"Việc triển khai (tên lửa) có thể giúp giảm nguy cơ Nhật Bản trúng đòn tấn công vũ trang", trang Defence Blog ngày 24.11 dẫn lời Bộ trưởng Koizumi. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng việc cho rằng kế hoạch đưa tên lửa đến đảo sát Đài Loan sẽ làm gia tăng căng thẳng cho khu vực là không chính xác.



Bộ trưởng Koizumi đã trả lời sau khi nhận được câu hỏi từ phía báo chí về kế hoạch đặt đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung ở đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km.

"Đơn vị tên lửa phòng không tầm trung dự kiến triển khai tại căn cứ Yonaguni là lực lượng nhằm bảo vệ hòn đảo. Và chúng tôi nhận định rằng việc bố trí tên lửa sẽ làm giảm nguy cơ Nhật Bản bị tấn công vũ trang", theo ông.

Công tác chuẩn bị triển khai tên lửa vẫn đang được tiến hành. Bộ trưởng Koizumi cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thông báo cho người dân địa phương ngay khi xác định được thời gian triển khai.

Yonaguni là điểm cuối của chuỗi đảo Ryukyu kéo dài hàng trăm km từ đất liền Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đăng tải nhiều bài viết đặt dấu hỏi về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Ryukyu.

Trong một diễn biến liên quan, Naval News hôm 21.11 đưa tin lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ 2 tháng qua liên tục vận chuyển thiết bị ra vào cảng Kubura trên đảo Yonaguni. Các chuyến vận chuyển chủ yếu là vật tư y tế và thiết bị ứng phó thảm họa, và đang được đẩy mạnh trong bối cảnh lực lượng Mỹ biến Yonaguni thành điểm trọng tâm trong chiến lược "chuỗi đảo thứ nhất".

Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên.