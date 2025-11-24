Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhật Bản sắp triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan

Thụy Miên
Thụy Miên
24/11/2025 10:07 GMT+7

Kết thúc chuyến thăm căn cứ quân sự trên đảo Yonaguni hôm 23.11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết kế hoạch triển khai tên lửa đến hòn đảo này đang diễn ra đúng tiến độ.

Nhật Bản xúc tiến triển khai tên lửa đến đảo gần Đài Loan - Ảnh 1.

Bản đồ cho thấy khoảng cách giữa đảo Đài Loan và đảo Yonaguni

ảnh: google maps

"Việc triển khai (tên lửa) có thể giúp giảm nguy cơ Nhật Bản trúng đòn tấn công vũ trang", trang Defence Blog ngày 24.11 dẫn lời Bộ trưởng Koizumi. Ông đồng thời nhấn mạnh rằng việc cho rằng kế hoạch đưa tên lửa đến đảo sát Đài Loan sẽ làm gia tăng căng thẳng cho khu vực là không chính xác.

Bộ trưởng Koizumi đã trả lời sau khi nhận được câu hỏi từ phía báo chí về kế hoạch đặt đơn vị tên lửa đất đối không tầm trung ở đảo Yonaguni, cách Đài Loan khoảng 110 km.

"Đơn vị tên lửa phòng không tầm trung dự kiến triển khai tại căn cứ Yonaguni là lực lượng nhằm bảo vệ hòn đảo. Và chúng tôi nhận định rằng việc bố trí tên lửa sẽ làm giảm nguy cơ Nhật Bản bị tấn công vũ trang", theo ông.

Công tác chuẩn bị triển khai tên lửa vẫn đang được tiến hành. Bộ trưởng Koizumi cho biết Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ thông báo cho người dân địa phương ngay khi xác định được thời gian triển khai.

Yonaguni là điểm cuối của chuỗi đảo Ryukyu kéo dài hàng trăm km từ đất liền Nhật Bản. Trong bối cảnh căng thẳng với Trung Quốc leo thang, truyền thông nhà nước Trung Quốc gần đây đăng tải nhiều bài viết đặt dấu hỏi về chủ quyền của Nhật Bản đối với quần đảo Ryukyu.

Trong một diễn biến liên quan, Naval News hôm 21.11 đưa tin lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ 2 tháng qua liên tục vận chuyển thiết bị ra vào cảng Kubura trên đảo Yonaguni. Các chuyến vận chuyển chủ yếu là vật tư y tế và thiết bị ứng phó thảm họa, và đang được đẩy mạnh trong bối cảnh lực lượng Mỹ biến Yonaguni thành điểm trọng tâm trong chiến lược "chuỗi đảo thứ nhất".

Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên.

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản vượt lằn ranh đỏ, nói phải đáp trả

Ngoại trưởng Trung Quốc cáo buộc Nhật Bản vượt lằn ranh đỏ, nói phải đáp trả

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng Nhật Bản đã vượt lằn ranh đỏ về Đài Loan và Bắc Kinh phải cương quyết đáp trả.

Trung Quốc leo thang sức ép với Nhật Bản

Đài Loan có động thái giữa căng thẳng Nhật Bản - Trung Quốc

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản triển khai tên lửa Đảo Yonaguni gần Đài Loan Đài Loan trung quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận