Tổng thống Trump kêu gọi Nhật tránh khiêu khích Trung Quốc về vấn đề Đài Loan?

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Sanae Takaichi trên boong tàu sân bay USS George Washington tại Căn cứ Yokosuka của Hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka (Nhật) hôm 28.10 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 27.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tránh leo thang thêm trong tranh cãi với Trung Quốc.

Bà Takaichi đã châm ngòi vụ căng thẳng ngoại giao với Bắc Kinh khi phát biểu trước quốc hội hàm ý rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể dẫn đến hành động quân sự của Nhật.

Phát biểu đó đã gây phải phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh, với yêu cầu bà Takaichi rút lại phát ngôn.

Trong cuộc điện đàm hôm 25.11, Tổng thống Mỹ Trump bày tỏ mong muốn Thủ tướng Takaichi tránh khiến Bắc Kinh thêm tức giận, theo các nguồn tin.

Ông Trump, người đang tìm cách duy trì thỏa thuận đình chiến mong manh trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, không đưa ra yêu cầu cụ thể nào đối với bà Takaichi về vấn đề này, một nguồn tin cho biết.

Cuộc gọi trên diễn ra ngay sau một cuộc gọi khác mà ông Trump thực hiện với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, trong đó ông Tập nói việc Đài Loan "trở về Trung Quốc" là một phần then chốt trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới, theo Tân Hoa xã.

Trong một bài xã luận đăng trên tờ báo của đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 27.11, Trung Quốc kêu gọi Mỹ kiềm chế Nhật để ngăn chặn "các hành động nhằm hồi sinh chủ nghĩa quân phiệt".

"Quan hệ của Mỹ với Trung Quốc đang rất tốt, và điều đó cũng rất tốt cho Nhật, đồng minh thân thiết và gần gũi của chúng tôi", Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố được cho là của ông Trump.

Khi được đề nghị bình luận, Văn phòng Thủ tướng Nhật đề nghị xem thông cáo chính thức trước đó về cuộc gọi giữa bà Takaichi và ông Trump, trong đó nói 2 nhà lãnh đạo đã thảo luận về quan hệ Mỹ - Trung, nhưng không nêu chi tiết.