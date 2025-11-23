Ông Trump nói gì khi được hỏi nếu Ukraine từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ?

Ông Trump phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng đến Căn cứ Không quân Andrews hôm 22.11 ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 23.11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng kế hoạch hòa bình đã trao cho Ukraine không phải là đề nghị sau cùng để nước này chấm dứt chiến sự với Nga.

"Không, không phải là đề nghị sau cùng của tôi. Chúng tôi muốn đạt hòa bình. Điều đó lẽ ra đã đến từ lâu rồi", ông phát biểu với báo giới.

"Cuộc chiến giữa Ukraine với Nga lẽ ra không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải kết thúc nó", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ trước thời hạn ngày 27.11, ông Trump nói rằng "khi đó ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu hết sức mình".

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' khi ông Trump thúc đẩy kế hoạch hòa bình

Phát biểu được đưa ra khi ông Trump đang đến gặp cựu golf thủ chuyên nghiệp Jack Nicklaus tại sân golf ở Căn cứ Không quân Andrews (bang Maryland).

Theo trang The Kyiv Independent dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ "trong vài ngày tới", nhằm thảo luận đề xuất hòa bình của Mỹ.

Các đối tác quốc tế khác của Ukraine ngoài Mỹ, cũng như một phái đoàn Nga, sẽ tham gia vào quá trình đàm phán, theo một sắc lệnh của Tổng thống Ukraine công bố ngày 22.11.

Tổng thống Zelensky sau đó xác nhận rằng các đại diện từ Anh, Pháp và Đức sẽ tham gia các cuộc đàm phán.

Sắc lệnh cho biết 9 quan chức Ukraine, trong đó có ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, và ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của nước này sẽ tham dự cuộc họp.

Theo thông tin, phái đoàn Ukraine đã đến Geneva vào ngày 22.11. Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff, theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh.

Tạp chí Bild dẫn lời giới thạo tin cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến gặp những người đồng cấp Mỹ sớm nhất vào ngày 23.11. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo rằng liên minh hỗ trợ Ukraine sẽ họp trực tuyến vào ngày 25.11 để thảo luận về kế hoạch hòa bình trên.