Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump nói gì khi được hỏi nếu Ukraine từ chối kế hoạch hòa bình của Mỹ?

Khánh An
Khánh An
23/11/2025 07:43 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra phát biểu về phản ứng của ông nếu Ukraine từ chối kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất, trong bối cảnh quan chức các bên sắp gặp nhau để thảo luận về kế hoạch này.

Ông Trump và phản ứng nếu Ukraine từ chối kế hoạch hòa bình Ukraine của Mỹ - Ảnh 1.

Ông Trump phát biểu với báo giới khi rời Nhà Trắng đến Căn cứ Không quân Andrews hôm 22.11

ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 23.11 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng kế hoạch hòa bình đã trao cho Ukraine không phải là đề nghị sau cùng để nước này chấm dứt chiến sự với Nga.

"Không, không phải là đề nghị sau cùng của tôi. Chúng tôi muốn đạt hòa bình. Điều đó lẽ ra đã đến từ lâu rồi", ông phát biểu với báo giới.

"Cuộc chiến giữa Ukraine với Nga lẽ ra không bao giờ xảy ra. Nếu tôi là tổng thống, nó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng kết thúc nó. Dù bằng cách này hay cách khác, chúng ta phải kết thúc nó", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không chấp nhận kế hoạch hòa bình của Mỹ trước thời hạn ngày 27.11, ông Trump nói rằng "khi đó ông ấy có thể tiếp tục chiến đấu hết sức mình".

Ukraine đối mặt giai đoạn 'khó khăn' khi ông Trump thúc đẩy kế hoạch hòa bình

Phát biểu được đưa ra khi ông Trump đang đến gặp cựu golf thủ chuyên nghiệp Jack Nicklaus tại sân golf ở Căn cứ Không quân Andrews (bang Maryland).

Theo trang The Kyiv Independent dẫn lời Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine sẽ gặp nhau tại Thụy Sĩ "trong vài ngày tới", nhằm thảo luận đề xuất hòa bình của Mỹ.

Các đối tác quốc tế khác của Ukraine ngoài Mỹ, cũng như một phái đoàn Nga, sẽ tham gia vào quá trình đàm phán, theo một sắc lệnh của Tổng thống Ukraine công bố ngày 22.11.

Tổng thống Zelensky sau đó xác nhận rằng các đại diện từ Anh, Pháp và Đức sẽ tham gia các cuộc đàm phán.

Sắc lệnh cho biết 9 quan chức Ukraine, trong đó có ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, và ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự của nước này sẽ tham dự cuộc họp.

Theo thông tin, phái đoàn Ukraine đã đến Geneva vào ngày 22.11. Phái đoàn Mỹ gồm Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff, theo CNN dẫn lời một quan chức Mỹ ẩn danh.

Tạp chí Bild dẫn lời giới thạo tin cho biết các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến gặp những người đồng cấp Mỹ sớm nhất vào ngày 23.11. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng thông báo rằng liên minh hỗ trợ Ukraine sẽ họp trực tuyến vào ngày 25.11 để thảo luận về kế hoạch hòa bình trên.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.368: Lại tấn công chết người

Chiến sự Ukraine ngày 1.368: Lại tấn công chết người

Giới chức ở Nga ngày 22.11 cáo buộc Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hai tỉnh của Nga, gây thương vong và khiến gần 3.000 người mất điện.

Phản ứng quanh kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Ukraine sắp dẹp 'Quân đoàn quốc tế'?

Khám phá thêm chủ đề

Trump UKRAINE kế hoạch hòa bình chiến sự nga Zelensky đàm phán
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận