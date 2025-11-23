Chiến sự Ukraine ngày 1.368: Lại tấn công chết người

Không quân Ukraine cáo buộc binh sĩ Nga đã phóng một tên lửa đạn đạo và 104 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 21.11 và rạng sáng 22.11. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 89 chiếc UAV trong số đó, theo trang tin The Kyiv Indepedent.

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 22.11 nói rằng trong 24 giờ trước đó, các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và ít nhất 13 người bị thương.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo về phía binh sĩ Nga tại một vị trí ở tiền tuyến, gần thành phố Pokrovsk trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 20.11 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Fedorishchev của tỉnh Samara thuộc Nga ngày 22.11 viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào thành phố Syzran của tỉnh này, khiến 2 người thiệt mạng và 2 người bị thương, theo Hãng tin TASS.

Ông Fedorishchev còn viết rằng cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã nhắm vào các cơ sở của ngành công nghiệp nhiên liệu và năng lượng, nhưng đã bị lực lượng phòng không Nga đẩy lùi.

Ngoài ra, Tỉnh trưởng Alexander Khinshtein của tỉnh Kursk thuộc Nga ngày 22.11 cáo buộc Ukraine tấn công một trạm biến áp ở thành phố Rylsk, khiến khoảng 3.000 người dân bị mất điện.

Đến tối 22.11 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc mới của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Nga kiểm soát hơn 15 làng ở tỉnh Zaporizhzhia kể từ tháng 9?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.11 tuyên bố lực lượng Nga đã kiểm soát được hai ngôi làng ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine, theo Reuters.

Trước đó, nhóm tình báo nguồn mở Black Bird Group của Phần Lan cho rằng quân đội Nga dường như đã giành được quyền kiểm soát đối với hơn 15 ngôi làng trong tỉnh Zaporizhzhia thuộc đông nam Ukraine kể từ tháng 9, theo trang tin The Kyiv Independent ngày 22.11.

Nga đã tận dụng điều kiện thời tiết mùa thu, vốn khiến máy bay không người lái của Ukraine khó chống lại quân đội Nga hơn, cùng với cuộc khủng hoảng nhân lực của Ukraine, để tiến vào khu vực phía đông của tỉnh Zaporizhzhia, theo ông Emil Kastehelmi từ Black Bird Group.

"Những thành công lớn nhất mà quân đội Nga đạt được trong mùa thu này là ở phía đông của tỉnh Zaporizhzhia và tỉnh Dnipropetrovsk. Vì vậy, đây là một khu vực dường như là một vấn đề đối với quân đội Ukraine, đơn giản là vì họ đã không thể ngăn chặn bước tiến của Nga", ông Kastehelmi nói với The Kyiv Independent hôm 21.11.

Quân đội Nga giành được lợi thế tại tỉnh Zaporizhzhia trong bối cảnh lực lượng nước này cũng tăng cường các cuộc tấn công tại những điểm nóng khác của cuộc chiến. Moscow đang tiến gần đến việc giành được thành phố trung tâm hậu cần Pokrovsk, thuộc tỉnh Donetsk.

Đến tối 22.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cũng như đánh giá của Black Bird Group.

Ukraine, Mỹ sắp bàn về kế hoạch hòa bình tại Thụy Sĩ

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 22.11 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quan chức Ukraine và Mỹ sẽ sớm gặp nhau tại Thụy Sĩ để thảo luận về kế hoạch hòa bình của Washington nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21.11 cho Ukraine chưa đầy một tuần để phê duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm. Theo kế hoạch đó, Ukraine sẽ nhượng lãnh thổ, cắt giảm quân đội và cam kết không bao giờ gia nhập NATO.

"Trong những ngày tới tại Thụy Sĩ, chúng tôi sẽ khởi động các cuộc tham vấn giữa các quan chức cấp cao của Ukraine và Mỹ về các thông số khả thi của một thỏa thuận hòa bình trong tương lai", ông Umerov, thành viên đoàn đàm phán của Ukraine, viết trên mạng xã hội.

"Đây là một giai đoạn khác của cuộc đối thoại đã diễn ra trong những ngày gần đây và chủ yếu nhằm thống nhất tầm nhìn của chúng tôi cho các bước tiếp theo", ông Umerov viết thêm.

Trước đây, ông Umerov đã dẫn đầu vài vòng đàm phán với Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng không đạt được đột phá nào. Lần này, theo sắc lệnh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak sẽ là người dẫn đầu đoàn đàm phán. Các cuộc đàm phán cũng sẽ có sự tham gia của "đại diện Liên bang Nga", theo sắc lệnh của ông Zelensky.

Đến tối 22.11 vẫn chưa có xác nhận chính thức từ Nga về việc liệu nước này có tham gia đàm phán ở Thụy Sĩ hay không. Reuters ngày 22.11 dẫn lời một quan chức Mỹ cho hay phía Nga sẽ không tham gia đàm phán ở Thụy Sĩ, nhưng phía Mỹ định có cuộc gặp với phía Nga rất sớm.

Cũng trong ngày 22.11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa viết trên mạng xã hội X rằng các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) sẽ gặp trong hội nghị thượng đỉnh EU-Châu Phi tại thủ đô Luanda của Angola để thảo luận về kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho Ukraine, theo Reuters.

Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay khả năng diễn ra một cuộc gặp khác giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được thảo luận.

"Tôi không loại trừ bất cứ điều gì. Việc tìm kiếm một hướng đi mới vẫn đang tiếp diễn", ông Ryabkov phát biểu trong cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí International Affairs được xuất bản hôm 22.11.

Hai ông Trump và Putin đã gặp nhau tại Alaska vào ngày 15.8, nhưng không đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết hoặc tạm dừng cuộc xung đột Nga - Ukraine. Kế hoạch gặp lại tại thủ đô Budapest của Hungary đã bị hoãn.