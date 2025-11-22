Ông Putin lên tiếng về kế hoạch Ukraine của Mỹ, ông Trump tiếp tục cảnh báo Kyiv

Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ảnh: afp

Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh hôm 21.22, Tổng thống Putin cho biết kế hoạch giải quyết xung đột Ukraine do Mỹ vừa đưa ra trên thực tế là phiên bản cập nhật của đề xuất được phát triển theo sau cuộc gặp giữa ông và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Alaska hồi tháng 8.

"Trong quá trình thảo luận (ở Alaska), phía Mỹ yêu cầu chúng tôi nhượng bộ một số điểm", nhà lãnh đạo Nga cho biết, thêm rằng Moscow đã xác nhận đồng ý với những đề xuất hòa bình này. Tuy nhiên, sau cuộc đối thoại ở Alaska, Washington đã tạm dừng tiến trình do Kyiv bác bỏ kế hoạch hòa bình của ông Trump.

Tổng thống Putin cũng cho hay Moscow đã nhận được văn bản về kế hoạch mới của Tổng thống Trump, nhưng hai bên vẫn chưa thảo luận chi tiết về đề xuất này.

"Tôi cho rằng tài liệu trên cũng có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng", ông Putin nhận định.

Có gì trong kế hoạch 28 điểm giải quyết xung đột Ukraine được ông Trump ủng hộ?

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kyiv đứng trước sự lựa chọn khó khăn, nếu không chấp nhận kế hoạch mới thì sẽ rơi vào tình thế mất đi một đồng minh quan trọng.

Trong lần phát biểu mới nhất trên Đài Fox News vào sáng 22.11 (giờ Việt Nam), Tổng thống Trump cảnh báo nếu Ukraine không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ lúc này thì cũng sẽ phải chấp nhận vào thời điểm có thêm nhiều khu vực lãnh thổ rơi vào vòng kiểm soát của Nga.

Cũng trong hôm 22.11, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã kiểm soát thêm một loạt các khu dân cư trên tuyến đầu ở miền đông Ukraine. Ukraine bác bỏ hoặc từ chối đề cập về những diễn biến tại đây, theo Reuters.