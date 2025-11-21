Chi tiết kế hoạch hòa bình Ukraine do Mỹ đề xuất

AFP ngày 20.11 đưa tin kế hoạch hòa bình 28 điểm được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ bao gồm điều khoản Ukraine nhượng bộ vùng Donbass (tỉnh Donetsk và Luhansk) cho Nga. Cụ thể, Crimea, Luhansk và Donetsk sẽ được các bên gồm Mỹ công nhận như của Nga. Các khu vực ở Donetsk mà Ukraine đã rút đi sẽ là vùng phi quân sự và quân Nga sẽ không tiến vào.

Hai tỉnh Kherson và Zaporizhzhia, các vùng mà Nga sáp nhập năm 2022 trước sự phản đối của Ukraine, sẽ bị đóng băng dọc theo đường chiến tuyến,

Bên cạnh đó, Ukraine sẽ đồng ý giới hạn quy mô quân đội đến mức tối đa 600.000 binh sĩ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll trước cuộc thảo luận tại Kyiv ngày 20.11 ẢNH: REUTERS

Các tiêm kích của châu Âu sẽ đóng quân tại Ba Lan để bảo vệ Ukraine. Tuy nhiên, không có binh sĩ nào của NATO được triển khai trên đất Ukraine. Ngoài ra, Kyiv cũng phải đồng ý không bao giờ gia nhập NATO nhưng sẽ nhận được "đảm bảo an ninh đáng tin cậy", dù chưa được nêu rõ.

Các bên chưa bình luận về thông tin này.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết kế hoạch được Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff và Ngoại trưởng Marco Rubio "âm thầm" soạn thảo trong một tháng. Một số thông tin cho rằng kế hoạch là kết quả của các cuộc trao đổi bí mật giữa ông Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev.

"Việc đó vẫn đang diễn ra và thay đổi liên tục nhưng tổng thống ủng hộ kế hoạch này. Đó là kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine. Chúng tôi tin rằng nó nên được hai bên chấp nhận", bà Leavitt nói, bác bỏ lo ngại cho rằng kế hoạch có nhiều điểm trùng khớp với yêu cầu của phía Nga.

Bản kế hoạch đã được Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll chuyển cho Ukraine trong chuyến thăm Kyiv ngày 20.11.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẽ làm việc với Mỹ về các chi tiết. "Nhóm của chúng tôi, Ukraine và Mỹ, sẽ làm việc về những điểm của kế hoạch để chấm dứt chiến tranh. Chúng tôi sẵn sàng làm việc xây dựng, trung thực và nhanh chóng", ông Zelensky viết trên mạng xã hội.

Văn phòng Tổng thống Ukraine không nêu rõ nội dung nhưng cho biết ông Zelensky đã khái quát những nguyên tắc nền tảng quan trọng cho các quan chức Ukraine. "Trong những ngày tới, Tổng thống Ukraine dự kiến thảo luận với Tổng thống Trump về những cơ hội ngoại giao hiện có và các điểm mấu chốt để đạt được hòa bình", văn phòng thông báo.