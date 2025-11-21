Chiến sự Ukraine ngày 1.366: Phái đoàn Mỹ tới đánh giá tình hình thực địa ở Ukraine

Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ngày 20.11 cho biết bà đã gặp Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel P. Driscoll và 2 bên cùng "đánh giá tình hình thực tế cũng như tận mắt chứng kiến hệ quả các cuộc tấn công của Nga".

Đáng chú ý, phía Ukraine không đề cập đến các thông tin về đề xuất hòa bình 28 điểm của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Denys Shmyhal (phải) và Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll bắt tay tại Kyiv ngày 19.11.2025 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Kyiv xác nhận phái đoàn do Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll dẫn đầu đang thực hiện "nhiệm vụ tìm hiểu sự thật". Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George cũng có mặt và được cho là gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 20.11, theo nguồn tin của Reuters.

Chuyến thăm diễn ra chỉ một ngày sau khi truyền thông đồng loạt đưa tin giới chức Mỹ và Nga đã có các cuộc tiếp xúc bí mật, trong đó phía Washington đưa ra kế hoạch hòa bình 28 điểm nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Theo Axios, kế hoạch bao gồm các đề xuất yêu cầu Ukraine nhượng bộ lãnh thổ ở Donbass, từ bỏ một số loại vũ khí và cắt giảm 50% lực lượng vũ trang cùng một số điều kiện khác.

Ukraine sẽ phải nhượng bộ Nga trong đề xuất mới của Mỹ?

Về phía Nga, TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20.11 cho biết Nga - Mỹ vẫn duy trì liên lạc, nhưng không có cuộc tham vấn toàn diện nào về Ukraine. Ông khẳng định bất kỳ kế hoạch hòa bình nào ở Ukraine cũng phải loại bỏ nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột.

Các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) nhận định nếu các thông tin trên là chính xác, kế hoạch 28 điểm "tương đương với sự đầu hàng hoàn toàn của Ukraine" vì tước đi các vị trí phòng thủ chiến lược và năng lực đối phó nguy cơ bị tấn công trong tương lai.

Theo ISW, các đề xuất của kế hoạch 28 điểm được mô tả "gần như y hệt" các yêu cầu tối đa của Nga tại vòng đàm phán Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) năm 2022, khi tương quan chiến trường nghiêng về phía Moscow.

Trong diễn biến khác, ông Keith Kellogg, Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine, dự kiến rời nhiệm sở vào tháng 1.2026. Reuters ngày 19.11 dẫn nguồn thạo tin cho hay thời điểm từ chức được ông Kellogg lựa chọn dựa trên quy định giới hạn nhiệm kỳ của các đặc phái viên tạm thời chưa được Thượng viện Mỹ phê chuẩn - tối đa 360 ngày. Hiện chưa rõ ai có thể được chỉ định thay thế.

Reuters nhận định việc Đặc phái viên Kellogg rời vị trí là "tin không mong muốn" với Ukraine, bởi ông được xem là người có quan điểm thiện cảm và sẵn sàng ủng hộ lập trường của Kyiv. Trước đây, ông Kellogg từng nhấn mạnh phương Tây cần "đảm bảo Ukraine không rơi vào thế yếu mà phải đàm phán từ vị thế sức mạnh", đồng thời phản đối việc Kyiv nhượng bộ lãnh thổ cho Nga.

Châu Âu phản ứng về kế hoạch hòa bình mới

Các ngoại trưởng châu Âu ngày 20.11 nhấn mạnh bất kỳ kế hoạch nào nhằm chấm dứt xung đột đều phải có sự tham gia của Kyiv và châu Âu, sau khi có thông tin về kế hoạch hòa bình 28 điểm của chính quyền Tổng thống Trump, theo Reuters.

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas phát biểu tại Đức ngày 14.11.2025 ẢNH: REUTERS

Bà Kaja Kallas, Cao ủy chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), phát biểu tại Brussels (Bỉ): "Điều chúng tôi ủng hộ là một nền hòa bình lâu dài và công bằng. Mọi nỗ lực vì mục tiêu đó đều được hoan nghênh, nhưng để bất kỳ kế hoạch nào thành công, cần có sự tham gia của người Ukraine và châu Âu".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot khẳng định bất kỳ lộ trình hòa bình nào cũng không thể bị xem như "sự đầu hàng".

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nhấn mạnh châu Âu phải được tham vấn về mọi sáng kiến hòa bình, bởi an ninh khu vực đang bị đe dọa. Một số ngoại trưởng EU cho biết họ vẫn chưa được tiếp cận bản kế hoạch của Mỹ, nhấn mạnh cần làm rõ trước khi đưa ra đánh giá.

Bê bối tham nhũng làm bộ trưởng mất chức, tổng thống Ukraine chịu sức ép loại bỏ 'cánh tay phải'

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng EU nên ngừng hỗ trợ tài chính cho Ukraine trong bối cảnh các cáo buộc tham nhũng gia tăng. Ông tuyên bố Hungary ủng hộ các sáng kiến hòa bình của Tổng thống Trump.

Ngày 19.11, Quốc hội Ukraine đã chấp thuận đơn từ chức của Bộ trưởng Tư pháp Herman Halushchenko và Bộ trưởng Năng lượng Svitlana Hrynchuk sau cáo buộc liên quan một vụ tham nhũng quy mô lớn tại công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Energoatom, theo The Kyiv Independent.

Chiến trường vẫn nóng

Lực lượng Ukraine mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân sau cuộc tấn công tại Ternopil (Ukraine) ngày 20.11.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 20.11 cho hay 22 người vẫn mất tích sau vụ Nga tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào thành phố Ternopil, miền tây Ukraine, đêm 19.11.

Trên nền tảng X, ông Zelensky viết: "Tính đến thời điểm hiện tại, đã xác nhận có 26 người tử vong, trong đó có 3 trẻ em", đồng thời cho biết lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm suốt đêm.

Theo Reuters dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 476 UAV và 48 tên lửa trong đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng năng lượng và giao thông, khiến nhiều khu vực phải cắt điện khẩn cấp giữa thời tiết giá lạnh.

Tướng tình báo Ukraine bảo vệ nỗ lực "trực thăng vận" quân đặc nhiệm vào Pokrovsk

Phía Nga phủ nhận tấn công dân thường, khẳng định các cuộc không kích là động thái đáp trả các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Nga ngày 19.11 tố lực lượng Ukraine đã bắn 4 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất vào thành phố Voronezh (miền nam Nga).

Ngoài ra, Nga cáo buộc Ukraine mở loạt cuộc tấn công vào vùng Belgorod (miền tây Nga) trong 24 giờ qua, sử dụng hơn 90 UAV và nhiều loại đạn dược, song không ghi nhận thương vong, theo TASS. Ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.