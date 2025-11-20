Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rộ tin Mỹ gây sức ép để Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Khánh An
Khánh An
20/11/2025 07:53 GMT+7

Giới thạo tin cho biết Mỹ đề xuất một khuôn khổ nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, trong đó Ukraine phải nhượng bộ về lãnh thổ và một số vũ khí, cũng như cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang.

Rộ tin Mỹ gây sức ép để Ukraine nhượng bộ lãnh thổ cho Nga - Ảnh 1.

Ông Trump (phải) tiếp ông Zelensky tại Nhà Trắng hôm 28.2

ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 20.11 dẫn các nguồn thạo tin cho hay Mỹ đã phát tín hiệu với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Kyiv phải chấp nhận một khuôn khổ do Washington soạn thảo để chấm dứt chiến sự với Nga.

Theo khuôn khổ đó, Ukraine sẽ phải nhượng bộ lãnh thổ và một số vũ khí, cắt giảm quy mô lực lượng vũ trang và các đề xuất khác.

Kế hoạch như vậy sẽ là một bước lùi lớn đối với Ukraine trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với việc Nga giành thêm lãnh thổ ở miền đông và Tổng thống Zelensky đang xử lý một bê bối tham nhũng, vụ việc khiến quốc hội hôm thứ tư bãi nhiệm bộ trưởng năng lượng và bộ trưởng tư pháp.

Nhà Trắng từ chối đề nghị bình luận về thông tin trên. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận ngay.

Một quan chức cấp cao Ukraine trước đó nói với Reuters rằng Kyiv đã nhận được "tín hiệu" về một loạt đề xuất của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự, mà Washington đã thảo luận với Nga. Nguồn tin cho hay Ukraine không tham gia vào quá trình chuẩn bị các đề xuất này.

Tổng thống Zelensky, người đã có cuộc hội đàm hôm 19.11 với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, dự kiến gặp các quan chức Lục quân Mỹ tại Kyiv vào ngày 20.11.

Trong những bình luận đăng trên Telegram, ông Zelensky không đề cập đến khuôn khổ của Washington, nhưng kêu gọi vai trò dẫn dắt hiệu quả của Mỹ để giúp chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài hơn 3 năm rưỡi.

"Điều quan trọng nhất để chấm dứt đổ máu và đạt được hòa bình bền vững là chúng ta phối hợp với tất cả các đối tác và sự dẫn dắt của Mỹ vẫn phải hiệu quả, mạnh mẽ", ông Zelensky viết sau cuộc gặp với Tổng thống Erdogan ở Ankara.

Theo ông Zelensky, chỉ có Mỹ và Tổng thống Donald Trump "mới có đủ sức mạnh để cuộc chiến cuối cùng có thể chấm dứt".

Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông Erdogan đã đề xuất các hình thức đối thoại khác nhau, "và điều quan trọng đối với chúng tôi là Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cung cấp nền tảng cần thiết".

Tin liên quan

Ukraine nhận viện trợ lớn từ Tây Ban Nha

Ukraine nhận viện trợ lớn từ Tây Ban Nha

Theo Reuters, trong chuyến thăm Tây Ban Nha vào ngày 18.11, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được cam kết viện trợ 817 triệu euro (946 triệu USD) từ Tây Ban Nha nhằm tăng cường khả năng phòng không của Kyiv trong xung đột với Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 1.365: Nội bộ Kyiv biến động, Mỹ-Nga soạn thỏa thuận riêng?

Chiến sự Ukraine ngày 1.364: Ukraine nỗ lực phá vây, Nga không dự đối thoại Istanbul

UKRAINE chiến sự Nhượng bộ Lãnh thổ nga Trump thỏa thuận kết thúc chiến sự Tayyip Erdogan
