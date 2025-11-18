Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu suýt bị ám sát

Ông Shoigu là Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012-2024 ẢNH: AFP

Tờ Moskovsky Komsomolets ngày 18.11 đưa tin một nhóm phá hoại, thực hiện theo nhiệm vụ từ cơ quan an ninh Ukraine, đã lên kế hoạch ám sát Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu.

Vụ ám sát bất thành dự định xảy ra khi ông Shoigu đến thăm mộ người thân tại Nghĩa trang Troyekurovskoye ở Moscow. Ukraine chưa lập tức bình luận về thông tin trên.

Trước đó vào ngày 14.11, Trung tâm Quan hệ Công chúng thuộc Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã phá vỡ một vụ tấn công khủng bố nhằm vào một quan chức cấp cao Nga.

Vụ tấn công được lên kế hoạch tại mộ của người thân ông ở một nghĩa trang tại Moscow, sử dụng máy quay video giấu trong bình hoa.

Ba đồng phạm trong âm mưu này đã bị bắt giữ, gồm hai vợ chồng người Nga và một người nhập cư từ một quốc gia Trung Á. Tuy nhiên, danh tính mục tiêu của họ đến hôm nay mới được tiết lộ.

Ukraine tuyên bố ám sát trung tá Nga tại Siberia

Ông Shoigu (70 tuổi) là Bộ trưởng Quốc phòng Nga từ năm 2012 cho đến khi Tổng thống Vladimir Putin bất ngờ thay thế ông vào tháng 5.2024 và bổ nhiệm ông làm Thư ký Hội đồng An ninh.

Sau hai thập niên làm Bộ trưởng các tình huống khẩn cấp (1991-2012), ông xây dựng hình ảnh một quan chức tận tâm, luôn mang đến sự giúp đỡ khi cần, theo CNN.

Ông Shoigu có quan hệ thân thiết với ông Putin, từng cùng nghỉ lễ ở các khu rừng và núi tại Siberia quê hương của ông Shoigu, nơi cả 2 được chụp ảnh đi bộ đường dài và ở trần câu cá cùng nhau.

Tuy nhiên, theo Reuters, vị thế của ông đã bị suy yếu nghiêm trọng sau khi một trong những cấp phó của ông bị bắt vào tháng 4.2024 trong một vụ bê bối tham nhũng lớn. Vụ việc kể từ đó đã lan rộng, với thêm nhiều vụ bắt giữ tại Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu.