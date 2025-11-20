Ukraine nhận viện trợ lớn từ Tây Ban Nha

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) trò chuyện với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez trên đường đến cuộc họp báo ở Madrid ngày 18.11. ảnh: AFP

Gói hỗ trợ này gồm 300 triệu euro thiết bị quân sự, 100 triệu euro mua thiết bị Mỹ theo Danh sách yêu cầu ưu tiên của Ukraine của NATO, cùng 200 triệu euro tín dụng cho các công ty đầu tư vào việc tái thiết Ukraine.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết gói viện trợ nhằm giúp Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ dân thường và thúc đẩy quá trình tái thiết. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ với việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga ở châu Âu để tái thiết Ukraine. Chuyến thăm Tây Ban Nha của ông Zelensky diễn ra sau các chặng tới Hy Lạp và Pháp, nơi ông ký một thỏa thuận mua tới 100 máy bay chiến đấu Rafale do Pháp sản xuất trong 10 năm tới.

Ukraine lần đầu bắn ATCMS sâu vào đất Nga, Moscow tuyên bố đáp trả diệt 2 bệ phóng

Về tiến trình hòa đàm, giới chức Mỹ và Nga được cho là đã bí mật xây dựng một đề xuất nhằm chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, theo trang Axios. Một quan chức Mỹ cho hay Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã thảo luận sâu về kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm, tập trung vào hòa bình ở Ukraine, an ninh ở châu Âu, đảm bảo an ninh và mối quan hệ tương lai Mỹ - Nga - Ukraine. Một quan chức Nga cho biết ông Dmitriev đã gặp ông Witkoff và các thành viên cấp cao khác tại Miami (bang Florida, Mỹ) từ ngày 24 - 26.10.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll và Tổng tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Randy George ngày 18.11 đã có chuyến công du hiếm hoi tới Ukraine và dự kiến sẽ gặp Tổng thống Zelensky.