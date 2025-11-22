Chiến sự Ukraine ngày 1.367: Nga vây hàng ngàn binh sĩ Ukraine?

Ước tính mỗi chiếc Su-30SM của Nga có giá 50 triệu USD ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TVP WORLD

Hãng TASS ngày 21.11 dẫn thông cáo của Tập đoàn Rostec (Nga) cho hay các máy bay chiến đấu Su-30SM2 của Nga đã phá hủy hàng trăm mục tiêu, bao gồm cả các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

"Những máy bay loại này đã chứng minh hiệu quả trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Chúng có thành tích phá hủy hàng trăm mục tiêu trên không và mặt đất, bao gồm cả các hệ thống Patriot", Rostec cho biết.

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (thuộc Rostec) cho hay họ đã bàn giao một lô máy bay Su-30SM2 mới cho Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Theo Rostec, Su-30SM2 là một máy bay chiến đấu cơ động cao với các đặc tính hoạt động vượt trội, sử dụng đa dạng vũ khí, bao gồm cả vũ khí tầm xa.

"Nhờ radar mạnh, Su-30SM2 có thể "nhìn thấy" xa hơn và chính xác hơn, giúp việc tác chiến của tổ lái thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến cho phép máy bay này đối phó hiệu quả với vũ khí phóng từ trên không của đối phương", Rostec cho biết.

Su-30SM2 là phiên bản tiếp nối của dòng máy bay chiến đấu đang phục vụ trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ và Hải quân Nga. Su-30SM2 được trang bị thiết bị vô tuyến - điện tử và tác chiến điện tử tiên tiến, cùng các loại vũ khí phóng từ trên không thế hệ mới.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga tuyên bố kiểm soát Kupiansk, Ukraine phủ nhận

Loạt diễn biến nóng

Phía Ukraine ngày 21.11 cho biết lực lượng của họ đang giữ vững các tuyến phòng thủ ở khu vực phía bắc của thành phố Pokrovsk đang giao tranh ác liệt, và đang chặn các nỗ lực của binh sĩ Nga tìm cách tiến sâu hơn.

Lực lượng Nga đã dồn ép khu vực này suốt nhiều tháng nhằm tìm cách kiểm soát Pokrovsk, nơi được truyền thông Nga gọi là "cánh cổng" dẫn vào vùng công nghiệp Donbass của Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov hôm 20.11 cho biết binh sĩ Nga đã kiểm soát 70% Pokrovsk.

Báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin, ông Gerasimov còn nói rằng lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) và tiếp tục truy quét binh sĩ Ukraine ở tả ngạn sông Oskil.

Điện Kremlin ngày 21.11 cho biết khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt ở hữu ngạn sông Oskil.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine bác bỏ thông tin trên mất kiểm soát Kupiansk, cho rằng đó là "sự khiêu khích rẻ tiền" nhằm che giấu những tổn thất của phía Nga, theo trang The Kyiv Independent.

Tại vùng Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.11 cho biết lực lượng nước này giành quyền kiểm soát thêm các làng Novoselivka, Stavky, Maslyakivka, Yampil.

Trong diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga ngày 21.11 cho biết có 50 máy bay không người lái của Ukraine bị phá hủy tại nhiều vùng của Nga, bán đảo Crimea và biển Đen trong vòng 24 giờ trước đó.

Ít nhất 8 sân bay của Nga tạm ngưng hoạt động trong đêm. Cùng ngày, giới chức Ukraine cho biết Nga tấn công xuyên đêm tại thành phố Zaporizhzhia khiến 5 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hai bên chưa bình luận về những thông tin này của đối phương.

Có gì trong kế hoạch 28 điểm giải quyết xung đột Ukraine được ông Trump ủng hộ?

Ukraine phải thỏa thuận trước ngày 27.11?

Theo tờ Kyiv Post, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã trình bày với Tổng thống Zelensky một kế hoạch 28 điểm vào ngày 20.11, nêu các "bảo đảm an ninh đáng tin cậy" nhưng không nêu chi tiết.

Cùng cuộc họp đó, các quan chức Mỹ đã cung cấp một bản dự thảo riêng, nêu rõ cam kết theo kiểu Điều 5 Hiến chương NATO.

Điều 5 Hiến chương NATO quy định rằng bất cứ hành động tấn công hoặc đe dọa nào nhằm vào một trong các thành viên của NATO đều sẽ bị coi là nhằm vào toàn bộ liên minh và cho phép họ tiến hành biện pháp phòng vệ tập thể.

Tuy nhiên, đề xuất này còn kèm theo điều khoản buộc Ukraine nhượng bộ toàn vùng Donbass cho Nga, bên cạnh các điều khoản khác.

Theo Reuters ngày 21.11 dẫn các nguồn thạo tin, Ukraine đang phải đối mặt với sức ép lớn hơn từ Washington để chấp nhận khuôn khổ thỏa thuận hòa bình do Mỹ làm trung gian, bao gồm cả những đe dọa ngừng cung cấp thông tin tình báo và vũ khí.

Một nguồn tin nói rằng Mỹ muốn Ukraine ký kết khuôn khổ thỏa thuận này trước ngày 27.11 tới.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 21.11 cam kết sẽ làm việc nhanh chóng và mang tính xây dựng với Mỹ về một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột với Nga, nhưng nói rằng ông sẽ không phản bội lợi ích quốc gia của đất nước mình.

Trong một thông điệp, ông kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết trong giai đoạn mà ông mô tả là một trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử đất nước, đồng thời nói thêm rằng ông dự đoán sẽ có thêm sức ép chính trị trong tuần tới, theo Reuters.

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Anh Keir Starmer đều cho rằng Ukraine phải được quyền quyết định về các vấn đề riêng của mình và cách chấm dứt chiến sự với Nga.

Trong khi đó, lãnh đạo các nước Đức, Pháp và Anh đồng ý với Tổng thống Zelensky rằng lực lượng Ukraine phải đủ khả năng bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Theo Reuters dẫn lời một phát ngôn viên chính phủ Đức, sự thống nhất trên đạt được trong cuộc điện đàm vào ngày 21.11 giữa Tổng thống Zelensky với Thủ tướng Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Lãnh đạo 3 nước châu Âu đảm bảo với ông Zelensky rằng họ sẽ tiếp tục ủng hộ toàn diện Ukraine trên con đường hướng tới một nền hòa bình lâu dài và công bằng.

Phát ngôn viên này cho biết, 4 nhà lãnh đạo cũng hoan nghênh nỗ lực của Mỹ nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, đặc biệt là cam kết về chủ quyền của Ukraine và sẵn sàng cung cấp cho Ukraine những bảo đảm an ninh vững chắc.