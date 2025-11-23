Phản ứng quanh kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Chiều 21.11 (rạng sáng 22.11, theo giờ VN), Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phải chấp thuận kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ nhằm kết thúc cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 4 năm.

"Ông ấy sẽ phải thích kế hoạch này, và nếu ông ấy không thích, quý vị biết đấy, họ nên tiếp tục chiến đấu, tôi đoán thế. Đến một lúc nào đó, ông ấy sẽ phải chấp nhận điều ông ấy chưa chấp nhận", Reuters dẫn lời ông Trump.

Ông Trump đặt thời hạn cho Ukraine

Trước đó vài giờ, Tổng thống Trump cho hay ông tin rằng ngày 27.11 là thời hạn thích hợp để Ukraine chấp nhận kế hoạch hòa bình, theo Đài Fox News. Ông Trump nói rằng thời gian không còn nhiều do mùa đông đang đến gần và cần phải chấm dứt đổ máu. Reuters dẫn 2 nguồn tin cho hay Washington đã đe dọa sẽ dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine nếu Kyiv không chấp nhận kế hoạch hòa bình. Ngoài ra, CNN dẫn một số nguồn tin tiết lộ rằng chính quyền Tổng thống Trump đang tìm cách đạt được một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine vào cuối năm nay.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị đạn pháo gần TP.Pokrovsk ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 20.11 Ảnh: Reuters

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin ngày 21.11 nói rằng kế hoạch 28 điểm của Mỹ có thể tạo nền tảng cho một giải pháp hòa bình tại Ukraine, theo Hãng tin TASS. Ông Putin cho hay Moscow đã nhận được nội dung kế hoạch hòa bình mới, nhưng nội dung này vẫn chưa được thảo luận chi tiết với phía Nga.

"Tôi tin rằng lý do vẫn như cũ: Chính quyền Mỹ vẫn chưa đạt được thỏa thuận với phía Ukraine", ông Putin phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng An ninh Nga. Ông còn nói rằng Kyiv phản đối kế hoạch hòa bình của Mỹ nhưng cả Kyiv lẫn các đồng minh châu Âu đều không hiểu được thực tế về những bước tiến của Nga ở Ukraine.

Cũng trong ngày 21.11, đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev viết trên mạng xã hội X rằng kế hoạch hòa bình mới của Mỹ nhằm giúp Ukraine không mất thêm đất đai và sinh mạng. Kế hoạch này là kết quả của các cuộc trao đổi bí mật giữa ông Dmitriev và ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, theo Reuters.

Lựa chọn rất khó khăn

Trong khi đó, Tổng thống Zelensky ngày 21.11 đã tỏ ra thận trọng để không bác bỏ kế hoạch hòa bình của Mỹ hoặc xúc phạm chính quyền Trump, theo Reuters. "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của Mỹ, Tổng thống Trump và nhóm của ngài ấy nhằm chấm dứt cuộc xung đột này. Đây phải là một kế hoạch đảm bảo một nền hòa bình thực sự và có giá trị", ông nói.

Mặt khác, Tổng thống Zelensky đã kêu gọi người dân Ukraine đoàn kết và tuyên bố ông sẽ không bao giờ phản bội Ukraine. "Giờ đây, Ukraine có thể phải đối mặt với một lựa chọn rất khó khăn - hoặc để mất phẩm giá hoặc có nguy cơ mất một đối tác quan trọng. Tôi sẽ chiến đấu 24/7 để đảm bảo rằng ít nhất 2 điểm trong kế hoạch không bị bỏ qua - phẩm giá và tự do của người Ukraine", ông Zelensky nhấn mạnh trong bài phát biểu trước toàn dân. Reuters dẫn 3 nguồn tin tiết lộ rằng Ukraine đang soạn thảo đề xuất phản đối kế hoạch hòa bình 28 điểm của Mỹ với Anh, Pháp và Đức.

Kế hoạch hòa bình của Mỹ kêu gọi Ukraine nhượng lại lãnh thổ, chấp nhận giới hạn về quân sự và từ bỏ tham vọng gia nhập NATO. "Nga có được mọi thứ họ muốn, còn Ukraine thì chẳng được gì nhiều. Nếu ông Zelensky chấp nhận điều này, tôi dự đoán sẽ có sự bất ổn về chính trị, xã hội và kinh tế rất lớn ở Ukraine", chuyên gia Tim Ash của tổ chức nghiên cứu Chatham House (Anh) nhận định.