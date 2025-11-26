Thủ tướng Nhật và Tổng thống Trump điện đàm

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Tokyo ngày 28.10 Ảnh: Reuters

Trong bài phát biểu ngắn gọn sau cuộc điện đàm với ông Trump hôm 25.11, bà Takaichi đã tìm cách xua tan lo ngại rằng Tổng thống Mỹ không ủng hộ bà.

"Tổng thống Trump đã nói rằng ông ấy và tôi là những người bạn rất tốt, và tôi có thể gọi cho ông ấy bất cứ lúc nào", bà Takaichi nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm chính ông Trump là người chủ động liên lạc với bà.

Sau đó, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng ông đã có một "cuộc trò chuyện tuyệt vời" với Thủ tướng Takaichi và bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của bà.

Cũng theo bà Takaichi, Tổng thống Trump đã giải thích về tình hình quan hệ Mỹ - Trung Quốc gần đây, trong đó có cả cuộc điện đàm giữa ông với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong cuộc điện đàm đó, ông Tập đã nói với ông Trump rằng việc "trở về Trung Quốc" của Đài Loan là một phần quan trọng trong tầm nhìn của Bắc Kinh về trật tự thế giới, theo Tân Hoa xã.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã ca ngợi những tiến triển trong các cuộc đàm phán thương mại và cho hay mối quan hệ với Trung Quốc "cực kỳ mạnh mẽ", nhưng ông không đề cập bất kỳ cuộc thảo luận nào về Đài Loan.

Reuters dẫn nguồn thạo tin cho hay phía Nhật Bản cảm thấy nhẹ nhõm khi ông Trump sắp xếp cuộc gọi với bà Takaichi ngay sau cuộc thảo luận với ông Tập.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru hôm 25.11 nói rằng mối quan hệ ổn định giữa Mỹ và Trung Quốc là "cực kỳ quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, trong đó có cả Nhật Bản". Ông Kihara từ chối bình luận về những phát biểu được cho là của ông Tập với ông Trump về Đài Loan.

Tại Quốc hội Nhật Bản ngày 7.11, Thủ tướng Takaichi nói rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt hành động quân sự của Nhật Bản, khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội.

Cho đến nay, Tổng thống Trump chưa bình luận công khai về căng thẳng mới giữa Nhật Bản và Trung Quốc, một sự im lặng mà các nhà phân tích cho rằng sẽ khiến một số quan chức ở Tokyo lo ngại, theo Reuters.

Cho đến nay, dù bà Takaichi vẫn từ chối chấp thuận yêu cầu của Bắc Kinh về việc rút lại phát biểu liên quan Đài Loan, Tokyo đã tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bắc Kinh ở mọi cấp độ để giảm bớt căng thẳng.

Truyền thông Nhật đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã gặp Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo hôm 25.11 để thảo luận về các vấn đề còn tồn đọng giữa hai nước và các phản ứng trong tương lai.

Tuy nhiên, Bắc Kinh đã loại trừ khả năng diễn ra một cuộc gặp gỡ mang tính phá băng giữa bà Takaichi và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nam Phi vào cuối tuần trước.

Các nhà phân tích cho rằng đó là một trong số nhiều dấu hiệu cho thấy mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc có thể sẽ trải qua một mùa đông dài dưới thời Thủ tướng Takaichi, theo Reuters.