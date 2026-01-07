Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc đáp trả Nhật Bản về Đài Loan, cấm xuất khẩu hàng lưỡng dụng

Vi Trân
Vi Trân
07/01/2026 08:04 GMT+7

Trung Quốc đã cấm xuất khẩu hàng hóa lưỡng dụng sang Nhật Bản nhằm đáp trả việc Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae ra tuyên bố liên quan Đài Loan.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6.1 thông báo cấm xuất khẩu tất cả các hàng hóa lưỡng dụng (có thể dùng cho mục đích dân sự lẫn quân sự) sang Nhật Bản, có hiệu lực ngay lập tức với lý do bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia, theo đài NHK. Những cá nhân, tổ chức từ bất cứ quốc gia hay khu vực nào vi phạm lệnh cấm cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm pháp lý.

- Ảnh 1.

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae

ẢNH: REUTERS

Những mặt hàng bị cấm có thể là hàng hóa, phần mềm, công nghệ, một số loại đất hiếm cần thiết để chế tạo chip hoặc thiết bị bay không người lái, theo Reuters. Bộ Thương mại Trung Quốc không nêu cụ thể mặt hàng nào bị cấm.

Hiện nay, có khoảng 1.100 mặt hàng nằm trong danh sách hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc vì tính lưỡng dụng, trong đó có nhiều loại đất hiếm, nguyên tố thiết yếu cho nhiều công nghệ hiện đại như sản xuất xe điện hay vũ khí. Khoảng 60% lượng đất hiếm mà Nhật Bản nhập khẩu bắt nguồn từ Trung Quốc, theo ước tính của hãng nghiên cứu Capital Economics.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã phản đối mạnh mẽ động thái mới nhất và yêu cầu Trung Quốc rút lại lệnh cấm. Tokyo gọi đây là điều cực kỳ đáng tiếc và không thể chấp nhận, không đi theo khuôn mẫu hành xử quốc tế.

UAV quân đội Trung Quốc đã tiến sát Đài Loan đến mức nào?

Mối quan hệ giữa hai nước đã xấu đi nhanh chóng từ khi Thủ tướng Takaichi nói rằng việc Trung Quốc đại lục tấn công Đài Loan có thể là mối đe dọa tồn vong đối với Nhật Bản, đòi hỏi Tokyo phải can thiệp. Bắc Kinh phản ứng mạnh về tuyên bố này, nhấn mạnh Đài Loan là một phần lãnh thổ.

Một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nói rõ rằng quyết định được đưa ra nhằm phản ứng phát ngôn của bà Takaichi, tố cáo vị thủ tướng can thiệp sâu vào công việc nội bộ Trung Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản trung quốc Đài Loan Đất hiếm hàng lưỡng dụng Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae
