Nhật Bản, Đài Loan bày tỏ quan ngại về động thái quân sự của Trung Quốc

Ảnh vệ tinh cho thấy các tàu Hải quân Trung Quốc di chuyển ở Biển Philippines hôm 3.12 ẢNH: REUTERS

Nhật Bản và Đài Loan ngày 5.12 bày tỏ lo ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực, sau khi Reuters đưa tin Bắc Kinh điều động số lượng lớn tàu đến các vùng biển ở Đông Á vào tuần này, trong động thái thể hiện sức mạnh trên biển lớn nhất từ trước đến nay.

Hôm 4.12, Reuters dẫn các nguồn thạo tin và báo cáo tình báo đưa tin Trung Quốc điều động số lượng lớn tàu hải quân và hải cảnh khắp các vùng biển Đông Á, trong đó có thời điểm lên đến 100 chiếc.

Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc, phát ngôn viên Quách Nhã Tuệ (Karen Kuo) của lãnh đạo Đài Loan cho biết hoạt động của Trung Quốc đại lục không chỉ giới hạn ở eo biển Đài Loan mà còn kéo dài từ Hoàng Hải xuống vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản ở biển Hoa Đông, vào Biển Đông và Tây Thái Bình Dương.

"Điều này thực sự gây ra mối đe dọa và tác động đối với Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và toàn bộ khu vực. Chúng tôi cũng đặc biệt kêu gọi Trung Quốc thực hiện đúng trách nhiệm của một cường quốc và kiềm chế trong các hành động của mình", theo bà Quách.

Phát ngôn viên này cho biết Lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã chỉ thị lực lượng an ninh duy trì nhận thức tình huống đầy đủ và cung cấp cập nhật kịp thời. Bà nói Đài Loan sẽ giữ liên lạc và hợp tác chặt chẽ với các "đối tác thân thiện" để cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng không nêu cụ thể.

Tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi, khi được hỏi về hoạt động của Trung Quốc ở biển Hoa Đông, cho biết Nhật Bản nắm được các báo cáo và đang theo dõi "với sự chú ý lớn" những động thái quân sự của Trung Quốc, đồng thời từ chối bình luận về đợt triển khai cụ thể.

"Trung Quốc đã mở rộng và tăng cường các hoạt động quân sự ở những khu vực xung quanh Nhật Bản, và chúng tôi luôn nỗ lực thu thập, phân tích thông tin về các động thái quân sự của Trung Quốc một cách rất cẩn trọng", ông Koizumi nói với các phóng viên mà không nêu thời gian cụ thể của các hoạt động này.

"Dù thế nào, chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến xung quanh Nhật Bản với mối quan ngại sâu sắc và sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo việc thu thập thông tin và giám sát được thực hiện đầy đủ", theo Bộ trưởng Koizumi.

Quân đội Trung Quốc chưa đưa ra bình luận, nhưng phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết các hoạt động của hải quân và hải cảnh ở "các khu vực biển liên quan" hoàn toàn tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.

"Không có lý do gì để bất kỳ bên nào phản ứng quá mức, giải thích sai lệch hoặc đưa ra suy đoán vô căn cứ", ông Lâm phát biểu tại Bắc Kinh.

Theo Reuters, tháng 11 và 12 thường là mùa cao điểm của các cuộc tập trận của Trung Quốc, mặc dù Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) chưa công bố bất kỳ cuộc diễn tập quy mô lớn nào với tên chính thức.