Thế giới

Trung Quốc đang triển khai nhiều tàu hải quân, hải cảnh ở Đông Á?

Văn Khoa
04/12/2025 21:08 GMT+7

Reuters ngày 4.12 dẫn 4 nguồn tin và các báo cáo tình báo cho rằng Trung Quốc đang triển khai một số lượng lớn tàu hải quân và tàu hải cảnh trên khắp các vùng biển Đông Á, có lúc lên tới hơn 100 tàu.

Reuters dẫn lời 4 quan chức an ninh trong khu vực cho hay các tàu Trung Quốc đã tập trung tại vùng biển trải dài từ phía nam Hoàng Hải qua biển Hoa Đông và xuống Biển Đông, cũng như ra Thái Bình Dương.

Thông tin của 4 quan chức này được xác nhận bởi các báo cáo tình báo từ một quốc gia trong khu vực, trong đó nêu chi tiết về việc triển khai. Reuters đã xem xét các báo cáo này với điều kiện không nêu tên quốc gia đó.

Trung Quốc đang triển khai lượng lớn tàu hải quân, hải cảnh ở Đông Á? - Ảnh 1.

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc tập trận tác chiến

Ảnh: Chụp màn hình Eng.chinamil.com

Tính đến sáng nay 4.12, có hơn 90 tàu Trung Quốc đang hoạt động trong khu vực, giảm so với con số hơn 100 tàu vào đầu tuần, theo Reuters trích dẫn các tài liệu.

Các nguồn tin cho rằng hoạt động này vượt quá đợt triển khai hải quân quy mô lớn của Trung Quốc vào tháng 12.2024. Cuộc triển khai khi đó đã khiến Đài Loan phải nâng mức cảnh báo.

Trưởng Cơ quan An ninh Đài Loan Thái Minh Ngạn ngày 3.12 cho rằng Trung Quốc đang trong mùa tập trận quân sự sôi động nhất. Tính đến sáng 3.12, Trung Quốc có 4 đội hình hải quân đang hoạt động ở tây Thái Bình Dương, và Đài Loan đang theo dõi chặt chẽ các đội hình này, theo ông Thái.

Trong khi đó, một trong 4 quan chức nói trên khẳng định Bắc Kinh đã bắt đầu điều động số lượng tàu chiến nhiều hơn bình thường đến khu vực sau ngày 14.11, khi họ triệu tập đại sứ Nhật Bản để phản đối phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan.

AMTI Trung Quốc tăng cường năng lực thu thập tình báo ở Biển Đông

Tại Quốc hội Nhật Bản ngày 7.11, Thủ tướng Takaichi nói rằng một cuộc tấn công giả định của Trung Quốc vào Đài Loan có thể kích hoạt hành động quân sự của Nhật Bản, khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội.

"Điều này vượt xa nhu cầu quốc phòng của Trung Quốc và tạo ra rủi ro cho tất cả các bên", vị quan chức trên nhận định, cho rằng Bắc Kinh đang thử phản ứng từ chính phủ của các nước trong khu vực bằng đợt triển khai "chưa từng có".

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ chối bình luận cụ thể về các động thái quân sự của Trung Quốc, nhưng cho hay họ không đánh giá rằng đã có sự gia tăng mạnh trong các hoạt động kể từ ngày 14.11.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cũng như Văn phòng các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc không trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters.

