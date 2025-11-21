Mỹ điều máy bay qua Biển Đông, gần căn cứ tàu sân bay Trung Quốc?

Newsweek dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay từ chuyên trang Flightradar24 cho hay một máy bay do thám RC-135W của Không quân Mỹ đã được phát hiện rời Căn cứ Không quân Kadena trên đảo Okinawa của Nhật Bản và bay về phía tây nam hướng tới Biển Đông, qua không phận giữa Đài Loan và Philippines.

Một chiếc máy bay do thám RC-135W của Không quân Mỹ Ảnh: Không quân Mỹ

Sau khi vào Biển Đông, RC-135W đã bay qua bờ biển phía nam Trung Quốc và đảo Hải Nam. Một bản đồ của Newsweek cho thấy chiếc máy bay này đã bay vòng nhiều lần trên vùng biển gần đảo Hải Nam của Trung Quốc trước khi quay trở lại Okinawa theo cùng lộ trình nó đã bay.

Hiện vẫn chưa rõ liệu máy bay chiến đấu của Trung Quốc có được điều động để ngăn chặn RC-135W hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, theo Newsweek.

Quân đội Trung Quốc gần đây đã đưa vào biên chế CNS Phúc Kiến, tàu sân bay thứ ba và tiên tiến nhất của nước này. CNS Phúc Kiến có cảng nhà tại Căn cứ Hải quân Du Lâm trên đảo Hải Nam cùng với tàu sân bay thứ hai, CNS Sơn Đông. Cột mốc này phản ánh sự hiện diện ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông, theo Newsweek.

Trung Quốc cảnh báo tới Nhật Bản giữa căng thẳng

Là một phần trong sự hiện diện lực lượng gần Trung Quốc, quân đội Mỹ thường xuyên triển khai máy bay do thám từ Căn cứ Không quân Kadena trên đảo Okinawa để thu thập thông tin tình báo về Trung Quốc.

Bắc Kinh từ lâu đã phản đối "hoạt động trinh sát tầm gần" do Mỹ tiến hành, trong khi Lầu Năm Góc vẫn khẳng định máy bay của họ hoạt động một cách hợp pháp trong không phận quốc tế, theo Newsweek.