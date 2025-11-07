Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc vào biên chế, ông Tập Cận Bình lên tàu

Văn Khoa
Văn Khoa
07/11/2025 14:57 GMT+7

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự buổi lễ đưa vào biên chế tàu sân bay mới nhất của nước này là tàu Phúc Kiến, theo Tân Hoa xã hôm nay 7.11.

Buổi lễ đưa vào biên chế tàu sân bay Phúc Kiến được tổ chức tại một cảng quân sự ở thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) vào ngày 5.11. Ông Tập Cận Bình đã lên tàu sân bay Phúc Kiến để kiểm tra tàu, theo Tân Hoa xã.

Trung Quốc đưa tàu sân bay mới nhất vào hoạt động, ông Tập Cận Bình lên tàu - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trên tàu sân bay Phúc Kiến trong lễ đưa tàu vào hoạt động ở thành phố Tam Á thuộc tỉnh Hải Nam ngày 5.11

Ảnh: Chụp màn hình Hoàn Cầu thời báo

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào ngày 17.6.2022, có độ choán nước hơn 80.000 tấn. Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Giống như tàu sân bay Sơn Đông, tàu Phúc Kiến cũng được đưa vào hoạt động tại Tam Á. Hoàn Cầu thời báo hôm nay dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Junshe (Trương Tuấn Xã) cho rằng trong tương lai, hai tàu sân bay này có thể được triển khai tại cùng một cảng hướng ra Biển Đông.

- Ảnh 1.

Tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc trong đợt chạy thử nghiệm vào tháng 7.2024

Ảnh: AP

Kể từ lần thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5.2024, tàu sân bay Phúc Kiến đã thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển theo đúng kế hoạch, theo Tân Hoa xã. Vào ngày 22.9, Hải quân Trung Quốc tuyên bố chiến đấu cơ hạng nặng J-15T, máy bay chiến đấu tàng hình J-35 và máy bay cảnh báo sớm KJ-600 đã hoàn thành thành công các đợt huấn luyện cất/hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Tàu sân bay Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị EMALS và thiết bị hãm đà. Việc Trung Quốc phát triển được EMALS là thành công lớn và sẽ giúp triển khai các máy bay nặng hơn như máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và chiến đấu cơ với nhiều vũ khí, theo chuyên trang Naval News.

Việc đưa tàu sân bay Phúc Kiến vào biên chế đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị EMALS.

Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc, được công bố vào tháng 12 năm ngoái, lưu ý rằng tàu sân bay Phúc Kiến và những tàu sân bay tương tự trong tương lai sẽ tăng cường khả năng thể hiện sức mạnh quân sự của Trung Quốc, một phần thông qua việc triển khai máy bay tác chiến điện tử và máy bay chống ngầm, theo Reuters.

