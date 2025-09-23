Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc nói tàu sân bay mới nhất đã phóng thành công 3 loại máy bay

Văn Khoa
Văn Khoa
23/09/2025 10:29 GMT+7

Hải quân Trung Quốc hôm 22.9 tuyên bố 3 loại máy bay J-15T, J-35 và KongJing-600 đã hoàn thành thành công các đợt huấn luyện cất/hạ cánh bằng hệ thống phóng máy bay điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến.

Hải quân Trung Quốc khẳng định các đợt huấn luyện trên tàu sân bay Phúc Kiến nói trên đã kiểm tra khả năng tương thích của hệ thống phóng máy bay điện từ (EMALS) với nhiều loại máy bay, theo Tân Hoa xã.

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc phóng thành công 3 loại máy bay - Ảnh 1.

Bức ảnh tư liệu cho thấy máy bay chiến đấu J-15T cất cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình Tân Hoa xã

Thành công này cho thấy tàu sân bay Phúc Kiến đạt được khả năng phóng máy bay bằng EMALS do Trung Quốc tự phát triển, đánh dấu một bước đột phá nữa trong quá trình phát triển tàu sân bay của nước này, theo Tân Hoa xã.

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc phóng thành công 3 loại máy bay - Ảnh 2.

Máy bay cảnh báo sớm KongJing-600 hạ cánh khẩn cấp trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình Tân Hoa xã

Cũng theo Tân Hoa xã, kể từ lần thử nghiệm trên biển đầu tiên vào tháng 5.2024, tàu sân bay Phúc Kiến đã thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm trên biển theo đúng kế hoạch.

Tàu sân bay Phúc Kiến được hạ thủy vào ngày 17.6.2022, có độ choán nước hơn 80.000 tấn. Tàu Phúc Kiến tuy không lớn bằng tàu sân bay lớp Gerald R. Ford của Mỹ (100.000 tấn) nhưng sẽ lớn hơn nhiều so với hai tàu sân bay hiện nay của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh (67.500 tấn) và Sơn Đông (70.000 tấn).

Video tiêm kích J-35 cất cánh từ tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Tàu sân bay Phúc Kiến là hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc được trang bị EMALS và thiết bị hãm đà. Việc Trung Quốc phát triển được EMALS sẽ là thành công lớn và sẽ giúp triển khai các máy bay nặng hơn như máy bay cảnh báo sớm KJ-600 và chiến đấu cơ với nhiều vũ khí và nhiên liệu, theo chuyên trang Naval News.

Tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc phóng thành công 3 loại máy bay - Ảnh 3.

Bức ảnh tư liệu cho thấy máy bay chiến đấu tàng hình J-35 đang cất cánh bằng máy phóng điện từ trên tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc

Ảnh: Chụp màn hình Tân Hoa xã

Một khi được đưa vào hoạt động, tàu sân bay Phúc Kiến sẽ đưa Trung Quốc trở thành quốc gia duy nhất ngoài Mỹ vận hành tàu sân bay được trang bị EMALS, theo tờ South China Morning Post.

