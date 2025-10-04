Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Địa Trung Hải

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở lại Địa Trung Hải, đánh dấu lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động trong khu vực kể từ tháng 8, theo USNI News.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được phát hiện xuất hiện ngoài khơi bờ biển Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) hôm 26.9. Tính đến ngày 29.9, tàu sân bay này đang đi qua eo biển Manche, theo trang Fleet and Marine Tracker thuộc USNI News.

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford chạy ngang qua Vách đá Dover ở eo biển Manche ngày 17.8 Ảnh: Hải quân Mỹ

Một quan chức Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trong quá trình triển khai theo lịch trình của Bộ Tư lệnh châu Âu thuộc quân đội Mỹ và hiện đang neo đậu tại cảng.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã có mặt tại Địa Trung Hải lần gần nhất vào giữa tháng 8 và đã đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 13.8. Kể từ đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã ở vùng biển gần Vương quốc Anh và biển Na Uy, theo USNI News.

Vào cuối tháng 9, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã cùng các đồng minh NATO tham gia cuộc tập trận Neptune Strike 2025 tại biển Bắc. Trong cuộc tập trận đó, NATO đã nắm quyền chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Cuộc tập trận Neptune Strike 2025 kết thúc vào ngày 26.9, trước chuyến thăm cảng Tây Ban Nha của tàu USS Gerald R. Ford.

Trung Quốc nói tàu sân bay mới nhất đã phóng thành công ba loại máy bay

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford được biên chế hồi tháng 7.2017 và là chiếc đầu tiên trong số 3 tàu cùng lớp của Hải quân Mỹ. Lớp hàng không mẫu hạm này được đóng nhằm tăng cường năng lực đội tàu sân bay lên đáng kể so với lớp tàu hiện tại là Nimitz.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, dài 333 m, mang theo khoảng 90 tiêm kích và trực thăng, bao gồm các tiêm kích F-35C.