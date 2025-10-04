Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Siêu tàu sân bay Mỹ trở lại Địa Trung Hải

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2025 13:36 GMT+7

Chuyên trang USNI News ngày 3.10 dẫn một số nguồn tin hé lộ vị trí hiện nay của siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford.

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã trở lại Địa Trung Hải, đánh dấu lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm Mỹ hoạt động trong khu vực kể từ tháng 8, theo USNI News.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford được phát hiện xuất hiện ngoài khơi bờ biển Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) hôm 26.9. Tính đến ngày 29.9, tàu sân bay này đang đi qua eo biển Manche, theo trang Fleet and Marine Tracker thuộc USNI News.

- Ảnh 1.

Siêu tàu sân bay Mỹ USS Gerald R. Ford chạy ngang qua Vách đá Dover ở eo biển Manche ngày 17.8

Ảnh: Hải quân Mỹ

Một quan chức Hải quân Mỹ cho hay tàu sân bay USS Gerald R. Ford đang trong quá trình triển khai theo lịch trình của Bộ Tư lệnh châu Âu thuộc quân đội Mỹ và hiện đang neo đậu tại cảng.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã có mặt tại Địa Trung Hải lần gần nhất vào giữa tháng 8 và đã đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 13.8. Kể từ đó, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã ở vùng biển gần Vương quốc Anh và biển Na Uy, theo USNI News.

Vào cuối tháng 9, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã cùng các đồng minh NATO tham gia cuộc tập trận Neptune Strike 2025 tại biển Bắc. Trong cuộc tập trận đó, NATO đã nắm quyền chỉ huy Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford. Cuộc tập trận Neptune Strike 2025 kết thúc vào ngày 26.9, trước chuyến thăm cảng Tây Ban Nha của tàu USS Gerald R. Ford.

Trung Quốc nói tàu sân bay mới nhất đã phóng thành công ba loại máy bay

Siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford được biên chế hồi tháng 7.2017 và là chiếc đầu tiên trong số 3 tàu cùng lớp của Hải quân Mỹ. Lớp hàng không mẫu hạm này được đóng nhằm tăng cường năng lực đội tàu sân bay lên đáng kể so với lớp tàu hiện tại là Nimitz.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford là hàng không mẫu hạm lớn nhất thế giới, dài 333 m, mang theo khoảng 90 tiêm kích và trực thăng, bao gồm các tiêm kích F-35C.

Tin liên quan

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đến Biển Đông

Nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson của Hải quân Mỹ đã tiến vào Biển Đông hôm 16.7, theo chuyên trang USNI News.

Trung Quốc nói tàu sân bay mới nhất đã phóng thành công 3 loại máy bay

Khám phá thêm chủ đề

siêu tàu sân bay Mỹ uss gerald r. ford Địa trung hải nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận