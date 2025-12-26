Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nội các Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục

Vi Trân
Vi Trân
26/12/2025 12:51 GMT+7

Nội các Nhật Bản vừa thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục cho năm 2026 giữa bối cảnh căng thẳng ở khu vực.

Ngày 26.12, nội các Nhật Bản thông qua kế hoạch ngân sách kỷ lục 122.310 tỉ yên (785 tỉ USD) cho năm tài chính 2026 (bắt đầu từ tháng 4.2026). Trong đó, ngân sách quốc phòng được đề xuất là 9.040 tỉ yen (58 tỉ USD), vượt qua kỷ lục cũ năm 2025 (8.700 tỉ yen), theo Kyodo News.

Nội các Nhật Bản thông qua ngân sách quốc phòng kỷ lục- Ảnh 1.

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong cuộc diễn tập tại thành phố Gotemba hồi năm 2019

ẢNH: REUTERS

Kế hoạch ngân sách mới phân bổ hơn 970 tỉ yen (6,2 tỉ USD) để củng cố năng lực tên lửa tầm xa của Nhật Bản. Trong khoản chi này, 177 tỉ yen (1,13 tỉ USD) sẽ được dùng để mua tên lửa đối hạm Type-12 được sản xuất nội địa, có tầm bắn khoảng 1.000 km.

Lô đầu tiên sẽ được triển khai tại tỉnh Kumamoto ở tây nam Nhật Bản vào tháng 3.2026, sớm hơn kế hoạch một năm.

Theo kế hoạch, Nhật Bản sẽ chi 100,1 tỉ yen để phát triển hệ thống phòng thủ bờ biển Shield (tạm dịch: Lá chắn) và đặt mục tiêu triển khai từ nay đến tháng 3.2028. Đây là hệ thống phòng thủ nhiều lớp, gồm các phương tiện không người lái trên không, trên mặt biển và dưới nước.

Nhật Bản dành ra 1,1 tỉ yen để đánh giá sử dụng máy bay không người lái (UAV) hoạt động bền bỉ nhằm đối phó các vụ xâm phạm không phận. Lực lượng Phòng vệ trên không Nhật Bản sẽ được đổi tên thành Lực lượng Phòng vệ không gian và vũ trụ. Thêm 1,1 tỉ yen dùng cho mua sắm thiết bị theo dõi can thiệp vệ tinh.

Nhật Bản cũng sẽ chi 30,1 tỉ yen để mua tên lửa dẫn đường bội siêu thanh để phục vụ nhu cầu tấn công đáp trả.

Ngoài ra, Nhật Bản cũng thúc đẩy hợp tác phát triển vũ khí với các nước thân thiện và xuất khẩu. Trong năm 2026, Nhật Bản có kế hoạch chi hơn 160 tỉ yen (1 tỉ USD) để phát triển tiêm kích thế hệ mới với Anh và Ý, đặt mục tiêu triển khai vào năm 2035. Các UAV do AI hoạt động được thiết kế để bay cùng tiêm kích cũng dự kiến được nghiên cứu phát triển.

Năm tài chính 2026 là năm thứ tư trong kế hoạch quốc phòng 5 năm trị giá 43.000 tỉ yen của Nhật Bản. Dưới sức ép từ đồng minh Mỹ, chính phủ Thủ tướng Takaichi Sanae đang cố gắng đạt mục tiêu chi 2% GDP cho quốc phòng trong năm tài chính 2025, sớm hơn kế hoạch cũ 2 năm.

Kế hoạch ngân sách cần được quốc hội Nhật Bản thông qua trước khi bắt đầu năm tài chính 2026.

