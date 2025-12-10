Nhật Bản điều chiến đấu cơ theo dõi Nga - Trung Quốc tuần tra chung

Reuters ngày 10.12 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga - dòng có khả năng mang vũ khí hạt nhân - đã bay từ biển Nhật Bản xuống biển Hoa Đông để hội quân với 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, trước khi thực hiện chuyến bay chung đường dài trên Thái Bình Dương.

Một máy bay ném bom TU-95 của Nga ẢNH: REUTERS

Bốn chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc sau đó gia nhập đội hình khi nhóm máy bay bay qua khu vực giữa đảo Okinawa và đảo Miyako. Eo biển Miyako là vùng biển quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay họ phát hiện hoạt động của các khí tài Nga ở biển Nhật Bản, gồm một máy bay cảnh báo sớm A-50 và 2 chiến đấu cơ Su-30.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trên nền tảng X rằng hoạt động phối hợp Nga - Trung "rõ ràng nhằm phô trương sức mạnh chống lại Nhật Bản, điều này là mối lo ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia". Ông cho biết máy bay chiến đấu Nhật Bản đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhận dạng phòng không.

Theo truyền thông dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tuần tra chung giữa Nga và Trung Quốc gần Nhật Bản kéo dài trong 8 giờ.

Theo một tuyên bố bằng văn bản của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra không phận chiến lược chung lần thứ 10 tại các khu vực trên biển Hoa Đông và phía tây Thái Bình Dương ngày 9.12. Tuyên bố cho biết thêm cuộc tuần tra chung được thực hiện như một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa 2 quân đội.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang đáng kể sau khi Tokyo cáo buộc máy bay chiến đấu của Bắc Kinh chiếu radar vào máy bay Nhật hôm 6.12 gần Okinawa. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên Mỹ lên tiếng ủng hộ Nhật Bản và lên án hành động mà Mỹ đánh giá là "nguy hiểm" mà các máy bay Trung Quốc nhắm radar vào máy bay quân sự Nhật Bản tuần trước, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Liên minh Mỹ - Nhật mạnh mẽ và cam kết của chúng tôi đối với Nhật Bản là không thay đổi, và chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ về vấn đề này cũng như các vấn đề khác".