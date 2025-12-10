Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhật Bản điều chiến đấu cơ theo dõi Nga - Trung Quốc tuần tra chung

Trí Đỗ
Trí Đỗ
10/12/2025 10:40 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết nước này đã điều động máy bay phản lực giám sát lực lượng không quân Nga và Trung Quốc đang tiến hành tuần tra chung, trong bối cảnh căng thẳng Tokyo - Bắc Kinh chưa hạ nhiệt.

Reuters ngày 10.12 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga - dòng có khả năng mang vũ khí hạt nhân - đã bay từ biển Nhật Bản xuống biển Hoa Đông để hội quân với 2 máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc, trước khi thực hiện chuyến bay chung đường dài trên Thái Bình Dương.

- Ảnh 1.

Một máy bay ném bom TU-95 của Nga

ẢNH: REUTERS

Bốn chiến đấu cơ J-16 của Trung Quốc sau đó gia nhập đội hình khi nhóm máy bay bay qua khu vực giữa đảo Okinawa và đảo Miyako. Eo biển Miyako là vùng biển quốc tế.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay họ phát hiện hoạt động của các khí tài Nga ở biển Nhật Bản, gồm một máy bay cảnh báo sớm A-50 và 2 chiến đấu cơ Su-30.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi viết trên nền tảng X rằng hoạt động phối hợp Nga - Trung "rõ ràng nhằm phô trương sức mạnh chống lại Nhật Bản, điều này là mối lo ngại nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia". Ông cho biết máy bay chiến đấu Nhật Bản đã thực hiện đầy đủ các biện pháp nhận dạng phòng không.

Theo truyền thông dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tuần tra chung giữa Nga và Trung Quốc gần Nhật Bản kéo dài trong 8 giờ.

Theo một tuyên bố bằng văn bản của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành cuộc tuần tra không phận chiến lược chung lần thứ 10 tại các khu vực trên biển Hoa Đông và phía tây Thái Bình Dương ngày 9.12. Tuyên bố cho biết thêm cuộc tuần tra chung được thực hiện như một phần trong kế hoạch hợp tác thường niên giữa 2 quân đội.

Căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc leo thang đáng kể sau khi Tokyo cáo buộc máy bay chiến đấu của Bắc Kinh chiếu radar vào máy bay Nhật hôm 6.12 gần Okinawa. Trung Quốc bác bỏ cáo buộc.

Trong một diễn biến khác, lần đầu tiên Mỹ lên tiếng ủng hộ Nhật Bản và lên án hành động mà Mỹ đánh giá là "nguy hiểm" mà các máy bay Trung Quốc nhắm radar vào máy bay quân sự Nhật Bản tuần trước, theo Reuters. Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố: "Liên minh Mỹ - Nhật mạnh mẽ và cam kết của chúng tôi đối với Nhật Bản là không thay đổi, và chúng tôi đang liên lạc chặt chẽ về vấn đề này cũng như các vấn đề khác".

Trung Quốc nêu lý do bật radar hướng vào chiến đấu cơ Nhật, Tokyo phản bác

Trung Quốc nêu lý do bật radar hướng vào chiến đấu cơ Nhật, Tokyo phản bác

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8.12 tuyên bố máy bay Trung Quốc chỉ bật radar cảnh giới khi huấn luyện, và cáo buộc máy bay Nhật Bản đã xâm nhập.

Chiến đấu cơ Trung Quốc bị tố hướng radar về phía máy bay Nhật

Trung Quốc đưa thêm radar, tên lửa đến Biển Đông?

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
