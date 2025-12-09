Trung Quốc nêu lý do bật radar hướng vào chiến đấu cơ Nhật, Tokyo phản bác

Việc kích hoạt radar cảnh giới trong quá trình huấn luyện bay là điều thường thấy ở máy bay trên tàu sân bay của tất cả các nước. Đây cũng là một biện pháp bình thường để đảm bảo an toàn bay", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn phát biểu tại một cuộc họp báo hôm 8.12, theo Hãng tin Jiji Press.

Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập Ảnh: Chụp màn hình Chinamil.com.cn

Ông Quách khẳng định hoạt động diễn tập và huấn luyện của Trung Quốc tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, cũng như được tiến hành "chuyên nghiệp, chuẩn mực và không thể chê trách".

Phát ngôn này được đưa ra sau khi Tokyo thông báo máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh đã hướng radar hỏa lực khóa mục tiêu vào một máy bay chiến đấu F-15 của Nhật vào lúc 16 giờ 32 phút ngày 6.12 và vào một máy bay khác vào lúc 18 giờ 37 phút cùng ngày (giờ Nhật Bản) trên vùng biển quốc tế ở phía đông nam của đảo chính Okinawa.

Tuy nhiên, người phát ngôn Quách Gia Côn cho rằng "Vụ việc phát sinh từ việc máy bay Nhật Bản cố tình xâm nhập các khu vực diễn tập trận và huấn luyện của Trung Quốc, đồng thời tiến hành trinh sát tầm gần và gây gián đoạn cho những hoạt động quân sự thông thường của Trung Quốc". Ông cáo buộc phía Nhật "đổ lỗi cho Trung Quốc và tìm cách đánh lừa mọi người" khi thông báo tiêm kích Trung Quốc hướng radar vào máy bay Nhật.

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc ‘khóa mục tiêu’ máy bay Nhật Bản

Radar máy bay chiến đấu có thể được sử dụng cho cả mục đích cảnh giới lẫn kiểm soát hỏa lực. Nếu mục đích là kiểm soát hỏa lực thì có thể dẫn đến tình huống bất ngờ như đụng độ quân sự ngoài ý muốn.

Nhật Bản sau đó đã bác bỏ tuyên bố nói trêncủa Bộ Ngoại giao Trung Quốc mà Tokyo cho là "vô căn cứ", theo Kydo News.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kihara Minoru phát biểu tại một cuộc họp báo rằng các máy bay chiến đấu Nhật đã giữ "khoảng cách an toàn" với máy bay quân sự Trung Quốc ngoài khơi tỉnh Okinawa thuộc cực nam Nhật Bản trong vụ việc hôm 6.12.

Ông Kihara cho biết Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản (JASDF) cuối tuần trước điều động tiêm kích F-15J cất cánh khẩn cấp "do lo ngại máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận". Ông Kihara nói tuyên bố của Trung Quốc rằng tiêm kích Nhật Bản cản trở an toàn bay của họ là vô căn cứ.



Trong các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương, máy bay chiến đấu, trực thăng và tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã thực hiện khoảng 100 lần cất cánh và hạ cánh huấn luyện trong ngày 6 và 7.12, theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản.



Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takehiro Funakoshi đã triệu đại sứ Trung Quốc Ngô Giang Hạo để "gửi kháng nghị mạnh mẽ rằng những hành động nguy hiểm như vậy là cực kỳ đáng tiếc". Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ chỉ trích của Nhật Bản và cho biết sẽ gửi kháng nghị đáp trả.



