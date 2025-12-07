Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc 'khóa mục tiêu' máy bay Nhật Bản

Vi Trân
Vi Trân
07/12/2025 16:43 GMT+7

Trung Quốc và Nhật Bản công bố thông tin mâu thuẫn về vụ chiến đấu cơ khóa mục tiêu tại biển Hoa Đông.

Trung Quốc đã lập tức đưa ra tuyên bố phản bác thông tin của Nhật Bản liên quan chiến đấu cơ hai nước chạm trán tại biển Hoa Đông ngày 6.12. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro ngày 7.12 cho biết Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã triển khai các tiêm kích F-15 ứng phó với vụ xâm phạm không phận tiềm tàng vào chiều 6.12 tại vùng biển ngoài khơi đảo Okinawa, theo đài NHK.

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc 'khóa mục tiêu' máy bay Nhật Bản- Ảnh 1.

Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc tại Hồng Kông hồi năm 2017

ẢNH: AP

Ông nói rằng ít nhất một tiêm kích J-15 xuất kích từ tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã hướng radar kiểm soát hỏa lực vào các tiêm kích F-15 của Nhật Bản trong ít nhất 2 lần.

Việc hướng radar kiểm soát hỏa lực vào máy bay khác được coi là hành vi đe dọa nghiêm trọng bởi đó là bước khóa mục tiêu để chuẩn bị tấn công, có thể buộc máy bay mục tiêu phải có hành động né tránh, theo Reuters.

Người phát ngôn Hải quân Trung Quốc Vương Tuyết Minh ngày 7.12 nói rằng vụ việc xảy ra khi các máy bay đang diễn tập cất và hạ cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh tại vùng biển quốc tế.

Ông nói Bắc Kinh đã thông báo trước về cuộc diễn tập và cáo buộc máy bay Nhật Bản áp sát, quấy nhiễu, làm gián đoạn cuộc diễn tập và đe dọa an toàn bay. "Chúng tôi nghiêm khắc yêu cầu phía Nhật Bản dừng ngay hành vi vu khống và bôi nhọ, hết sức kiềm chế các hành động tiền tuyến. Hải quân Trung Quốc sẽ có những biện pháp cần thiết theo luật để bảo vệ an ninh, quyền và lợi ích chính đáng", ông Vương nói.

Nhật Bản - Úc kêu gọi bình tĩnh

Mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản vốn đã căng thẳng trong thời gian gần đây liên quan phát ngôn của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae về Đài Loan.

Bà Takaichi ngày 7.12 gọi việc máy bay Trung Quốc khóa mục tiêu vào máy bay Nhật Bản ngày 6.12 là điều cực kỳ đáng tiếc, kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn những hành động tương tự tái diễn. Nữ thủ tướng tuyên bố Tokyo sẽ phản ứng bình tĩnh và cương quyết đối với diễn biến.

Trung Quốc lên tiếng về cáo buộc 'khóa mục tiêu' máy bay Nhật Bản- Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles (trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro chụp ảnh trên một xe bọc thép của Nhật Bản tại Tokyo ngày 7.12

ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles bày tỏ lo ngại sâu sắc về hành động của Trung Quốc trong 24 giờ qua và kỳ vọng những tương tác giữa các bên sẽ an toàn và chuyên nghiệp, theo AP. Ông Marles phát biểu trong cuộc họp báo chung với ông Koizumi tại Tokyo ngày 7.12.

Về tình hình Đài Loan, ông Marles nói Úc không muốn thấy thay đổi nào đối với nguyên trạng xuyên eo biển Đài Loan, nhấn mạnh Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc và Canberra muốn có mối quan hệ hiệu quả với Bắc Kinh. "Chúng tôi tiếp tục khuyến khích Trung Quốc hành động bình tĩnh, ôn hòa đối với những vấn đề này", ông Marles nói.

Trong cuộc đối thoại cùng ngày, hai bộ trưởng đồng ý củng cố quan hệ quân sự hai nước để dẫn dắt quan hệ hợp tác quốc phòng đa phương tại khu vực. Hai bên nhất trí thiết lập một khuôn khổ toàn diện cho việc phối hợp quốc phòng chiến lược.

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản trung quốc khóa mục tiêu tàu sân bay Liêu Ninh Tiêm kích
