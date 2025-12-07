Chiến đấu cơ Trung Quốc bị tố hướng radar về phía máy bay Nhật

"Việc radar chiếu sáng này đã vượt quá mức cần thiết cho sự an toàn bay của máy bay và là một hành động nguy hiểm", Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro viết trên mạng xã hội X, theo Reuters. Ông còn viết rằng Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc về vụ việc "đáng tiếc" nói trên.

Chiến đấu cơ J-15 của Trung Quốc trong một cuộc diễn tập Ảnh: Chụp màn hình Chinamil.com.cn

Ngoài ra, theo Đài NHK, Bộ trưởng Koizumi sáng sớm 7.12 phát biểu với các phóng viên rằng ít nhất một máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc đã cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh.

Ông nói rằng chiếc chiến đấu cơ này thỉnh thoảng khóa radar nhắm vào F-15 của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản đang cất cánh để ứng phó với khả năng xâm phạm không phận Nhật Bản.

Không có thiệt hại nào cho máy bay Nhật Bản hoặc thương tích nào cho phi hành đoàn được báo cáo. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc đối với cáo buộc trên.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo đã phát hiện hải quân Trung Quốc thực hiện các chuyến bay huấn luyện ở Thái Bình Dương từ tàu sân bay Liêu Ninh hôm 6.12 sau khi con tàu đi qua vùng biển ngoài khơi tỉnh Okinawa, khiến Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản phải điều động một số máy bay, theo Kyodo News.

Các cuộc diễn tập cất cánh và hạ cánh mới nhất có sự tham gia của máy bay chiến đấu và trực thăng Trung Quốc đánh dấu lần đầu tiên được xác nhận ở vùng biển xung quanh Nhật Bản kể từ khi Trung Quốc đưa vào hoạt động tàu sân bay thứ ba, tàu Phúc Kiến, trong tháng trước.

Nhật Bản, Đài Loan quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc

Các cuộc diễn tập này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc bắt nguồn từ phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae rằng một cuộc tấn công quân sự vào Đài Loan có thể đặt ra "tình huống đe dọa sự sống còn" đối với Nhật Bản, cho thấy khả năng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ can thiệp để ứng phó với trường hợp như thế, theo Kyodo News.