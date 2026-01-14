Đài Loan bắt đầu cùng Mỹ sản xuất đạn pháo 155 mm

Cục trưởng Cục Vũ khí Đài Loan Lâm Văn Tường mới đây nói rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine đã cho thấy tính cấp thiết của việc đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược bền vững trong trường hợp xảy ra xung đột vũ trang.

Binh sĩ Đài Loan vận hành pháo 155 mm trong một cuộc tập trận Ảnh: AFP

"Để tăng cường khả năng phòng thủ và vì cuộc xung đột ở Ukraine đã chứng minh rằng pháo 155 mm là một trong những hệ thống pháo binh bị tiêu hao nhanh nhất, chúng tôi đã bắt đầu hợp tác sơ bộ với Mỹ, bắt đầu bằng việc sản xuất chung đạn pháo 155 mm", ông Lâm phát biểu tại một cuộc họp với các nghị viên Đài Loan.

"Nếu thành công, việc này sẽ được mở rộng sang các loại vũ khí và đạn dược khác", ông Lâm cho biết thêm. Chi tiết về thỏa thuận giữa Đài Loan và Mỹ vẫn được giữ bí mật, theo ông Lâm. Ông mô tả dự án này là một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Đài Loan.

Trong một báo cáo trình lên Viện Lập pháp Đài Loan hôm 12.1, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan dự đoán vùng lãnh thổ này sẽ phải đối mặt với những thách thức đặc biệt trong việc tiếp tế đạn dược trong thời chiến, khi vận tải đường biển và đường hàng không có thể bị "gián đoạn do phong tỏa hoặc tấn công bằng tên lửa".

Do đó, lực lượng phòng vệ Đài Loan đang ưu tiên tự sản xuất và hợp tác sâu rộng hơn với đồng minh để giảm sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, theo báo cáo trên.

South China Morning Post dẫn một số nguồn tin quân sự cho hay nỗ lực sản xuất đạn pháo chung có liên quan chặt chẽ kế hoạch của Đài Loan mua pháo tự hành M109A7 Paladin do Mỹ sản xuất.

Đạn dược do Đài Loan tự sản xuất không tương thích với loại pháo mới này, dẫn đến nhu cầu về các tiêu chuẩn sản xuất phù hợp với thông số kỹ thuật của Mỹ, theo nguồn tin.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Cơ quan Phòng vệ Đài Loan có kế hoạch phân bổ khoảng 14 tỉ Đài tệ (hơn 11.600 tỉ đồng) để xây dựng dây chuyền sản xuất đạn pháo tự động mới tại Nhà máy số 202 thuộc Cục Vũ khí Đài Loan, đồng thời nâng cấp các cơ sở hiện có để tăng sản lượng.

Dây chuyền mới dự kiến sẽ tập trung chủ yếu vào đạn pháo 155 mm, loại đạn đang khan hiếm trên toàn cầu, cũng như các loại đạn dược khác có nhu cầu cao, theo South China Morning Post dẫn các báo cáo.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã nhiều lần tuyên bố "kiên quyết phản đối" bất kỳ hình thức hợp tác quân sự nào giữa Mỹ và Đài Loan, cảnh báo rằng những động thái như thế vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc và có nguy cơ gây bất ổn ở eo biển Đài Loan, theo South China Morning Post.