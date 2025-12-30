Trung Quốc hé lộ thêm chi tiết về tập trận quanh Đài Loan

Chiến khu Đông bộ thuộc quân đội Trung Quốc thông báo hoạt động bắn đạn thật của cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" sẽ diễn ra cho đến 18 giờ ngày 30.12, gây ảnh hưởng đến vùng biển và không phận của 5 địa điểm xung quanh Đài Loan, theo Reuters.

Quân đội Trung Quốc cho biết các đơn vị hải quân và không quân mô phỏng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trên biển và trên không của Đài Loan cũng như các hoạt động chống tàu ngầm ở phía bắc và phía nam hòn đảo này.

Tàu chiến Trung Quốc khai hỏa, trong ảnh từ một video do Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc công bố vào ngày 29.12 Ảnh: AFP

Báo chí Trung Quốc cũng nhấn mạnh việc lần đầu tiên triển khai tàu đổ bộ tấn công Type 075. Học giả Zhang Chi tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc nhận định tàu này có thể đồng thời triển khai trực thăng tấn công, tàu đổ bộ, xe tăng lội nước và xe bọc thép, theo Reuters.

Quân đội Trung Quốc cũng tuyên bố đã triển khai các tàu khu trục, máy bay ném bom và các đơn vị khác để tập trận tấn công trên biển, phòng không và chống tàu ngầm trong hôm nay. Cuộc tập trận sẽ "kiểm tra khả năng phối hợp của lực lượng hải quân và không quân trong việc kiềm chế và kiểm soát tổng hợp".

Chiến thuật bao vây

Chiến khu Đông bộ hôm 29.12 đã thông báo rằng việc mô phỏng phong tỏa cảng nước sâu Cơ Long ở phía bắc Đài Loan và Cao Hùng (thành phố cảng lớn nhất của Đài Loan) là trọng tâm của cuộc tập trận. Các nhà phân tích cho rằng một cuộc phong tỏa như vậy sẽ gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho Đài Loan, theo Reuters.

Đài Loan nằm dọc theo các tuyến đường vận chuyển và hàng không thương mại quan trọng, với khoảng 2.450 tỉ USD thương mại lưu thông qua eo biển Đài Loan mỗi năm và không phận phía trên hòn đảo là cầu nối giữa Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, và các thị trường đang phát triển nhanh chóng ở Đông và Đông Nam Á.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Đài Loan thông báo dù 11 trong số 14 tuyến bay của Đài Bắc bị ảnh hưởng bởi cuộc tập trận mới của Trung Quốc, nhưng không có chuyến bay quốc tế nào bị hủy. Tuy nhiên, các tuyến bay đến các đảo Kim Môn và Mã Tổ gần bờ biển Trung Quốc bị chặn, ảnh hưởng đến khoảng 6.000 hành khách.

Nhắm mục tiêu vào HIMARS?

Cuộc tập trận "Sứ mệnh Công lý 2025" là cuộc tập trận lớn nhất của Bắc Kinh cho đến nay về diện tích và diễn ra gần Đài Loan nhất từ trước đến nay, bắt đầu 11 ngày sau khi Mỹ công bố gói bán vũ khí trị giá kỷ lục 11,1 tỉ USD cho Đài Loan. Trong gói bán vũ khí này có hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Reuters dẫn một nguồn tin an ninh từ Đài Loan cho rằng Bắc Kinh cũng dường như đang sử dụng cuộc tập trận này để thực hành tấn công các mục tiêu trên đất liền như HIMARS. Với tầm bắn khoảng 300 km, HIMARS có thể tấn công các mục tiêu ven biển ở miền nam Trung Quốc.

Một bệ phóng rốc két của Trung Quốc khai hỏa tại một địa điểm không xác định, trong ảnh từ một video do Chiến khu Đông bộ của quân đội Trung Quốc công bố vào ngày 30.12 Ảnh: AFP

Chiến khu Đông bộ còn công bố một video cho thấy dường như là một bệ phóng rốc két PCH-191 di động đang khai hỏa hướng ra biển từ một địa điểm không xác định ở Trung Quốc. PCH-191 là một bệ phóng rốc két tầm xa với tầm bắn tương đương với HIMARS, có thể tấn công bất kỳ điểm nào ở Đài Loan, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan xác nhận cuộc tập trận bắn đạn thật của Trung Quốc đã diễn ra ở phía bắc Đài Loan vào sáng nay. Cơ quan này còn thông báo đã phát hiện 130 máy bay quân sự, 22 tàu hải quân và hải cảnh của Trung Quốc hoạt động xung quanh Đài Loan trong 24 giờ, tính đến 6 giờ ngày 30.12.

Lãnh đạo Đài Loan Lai Thanh Đức tuyên bố trên Facebook rằng các binh sĩ tiền tuyến đã sẵn sàng bảo vệ hòn đảo nhưng Đài Bắc không tìm cách leo thang tình hình, theo Reuters.